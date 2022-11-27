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دولي

(الكرملين) يكشف سبب الخلافات بين روسيا وتركيا

(الكرملين) يكشف سبب الخلافات بين روسيا وتركيا
الرئيس الروسي ونظيره التركي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت روسيا، مساء يوم الأحد، وجود خلافات بينها ودولة تركيا إثر عمليتها العسكرية في سوريا، وإمكانية حل الخلاف من خلال التفاوض والحوار. 

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "هناك خلافات بين روسيا وتركيا بشأن الوضع في سوريا، لكن مستوى العلاقات بين البلدين يسمح بحلها من خلال الحوار".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، أنّ الخلافات مع تركيا بشأن سوريا تم في وقت سابق وقفها والتقليص منها، وذلك بمجرد التوقيع على اتفاقية في سوتشي، مشيراً إلى أنه بعد ذلك صرح مسؤولون روس، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عن عدم رضاهم عن تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها.

وأضاف: "مستوى علاقاتنا وحكمتنا السياسية يسمحان لنا بحل هذه الخلافات، ليس من خلال المواجهة، بل من خلال المفاوضات الصعبة والطويلة أحياناً، ولكن مع ذلك بالمفاوضات"، وفق قناة (الميادين).

وقد شكلت اتفاقية سوتشي أرضية لتسوية الوضع الميداني والسياسي في محافظة إدلب بشمال سوريا، وأثارت سجالاً مستمراً حول ما نُفذ من بنودها وما لم ينفذ.

وفي وقت سابق، حذّر الكرملين تركيا من "زعزعة الاستقرار" في شمال سوريا حيث شنّت أنقرة عدة غارات جوية على مقاتلين كرد، غداة طرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان احتمال إطلاق عملية برية في الأراضي السورية.

ونفذت القوات الجوية التركية عملية "المخلب - السيف"، الأحد الماضي، عبر شن سلسلة غارات استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شمال العراق وفي سوريا.

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