غنيم: قطاع المياه يشهد تحديات كثيرة سببها الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، اليوم الأحد، وفدا من اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون ووفدا من اتحادات فرنسية للاطلاع على الوضع المائي في فلسطين واحتياج التجمعات الفلسطينية لتحسين الوضع المائي.وأوضح المهندس غنيم خلال اللقاء أن قطاع المياه في فلسطين قطاع حساس لما يشهده من تحديات متمثلة بالسيطرة الإسرائيلية على المياه الفلسطينية ووضعها المعيقات أمام تطويره إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تم تحقيق مشاريع استراتيجية هامة على صعيد المياه وتطوير البنية التحتية فيها، إلى جانب تنفيذمشاريع متعلقة بالصرف الصحي ساهمت في تحسين خدمة المياه المقدمة للمواطنين.وأكد أن سلطة المياه عملت على مدار السنوات الماضية على إيصال المياه لمعظم التجمعات المائية، إلا أن هناك بعض التجمعات ولا سيما المصنفة (ج) لا تزال تعاني نتيجة عرقلة الاحتلال لتنفيذ المشاريع الحيوية فيها.من جانبه، شدد الوفد الفرنسي أنه سعيد بإطلاعه على التجربة الفلسطينية في قطاع المياه، وأنه خلال هذه الزيارة يسعى إلى وضع صورة شاملة للوضع المائي في بعض التجمعات الفلسطينية وعكس التجربة الفرنسية وتحديدا في مجال إدارة المياه المتاحة في هذه التجمعات والاستفادة من تجربة البلدين في هذا المجال.