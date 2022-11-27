طولكرم: إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله

رام الله - دنيا الوطنأصيب عامل برصاص الاحتلال، اليوم الأحد، غرب بلدة قفين شمال طولكرم.وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال طاردت العمال أثناء عودتهم من أماكن عملهم داخل أراضي الـ 1948، وأطلقت الأعيرة النارية تجاههم، وأصابت أحدهم وقامت باعتقاله، ولم تعرف هويته بعد.وكان الشاب رابي عرفة رابي، استشهد في أواخر شهر تشرين الأول المنصرم برصاص قوات الاحتلال، قرب الجدار الفاصل، بمحاذاة الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، جنوب شرق قلقيلية، اثناء توجهه إلى مكان عمله بأراضي الـ48.