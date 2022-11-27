تفاصيل لقاء الرجوب بقادة المؤسسة الأمنية في جنين

رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ جنين أكرم الرجوب، بقادة المؤسسة الأمنية، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات إسماعيل جبر، وقائد الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، ومدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو اليوم الأحد، في جنين.كما وأطلع المحافظ الرجوب قادة المؤسسة الأمنية على تطورات أوضاع المحافظة، وخاصة انتهاكات الاحتلال واستهدافه المستمر لمدينة جنين ومخيمها.هذا وحضر اللقاء، قائد المنطقة العميد محمد الأعرج، وأمين سر اقليم فتح في جنين عطا أبو ارميلة، وأعضاء الإقليم.