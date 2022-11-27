شؤون فلسطينية

الاشتراكية الدولية تدعو لإنقاذ آفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل

الاشتراكية الدولية تدعو لإنقاذ آفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
جانب من مؤتمر الاشتراكية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الاشتراكية الدولية جميع أعضائها لاتخاذ تدابير ملموسة بشكل عاجل لإنقاذ آفاق السلام العادل والدائم بين فلسطين وإسرائيل.

وأكدت الاشتراكية الدولية في ختام مؤتمرها السادس والعشرين المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت التزامها وفق القانون الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وذلك لتحقيق حل الدولتين، وصولا إلى قيام دولتين ديمقراطيتين ذات سيادة لجميع مواطنيهما، وتعيشان بسلام ووئام، مع إيجاد حل تفاوضي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت الاشتراكية الدولية دعمها لتحرك دولي أكبر من أجل تحقيق سلام عادل ودائم على أساس القانون الدولي لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت على ضرورة وقف كامل الأنشطة الاستيطانية ووقف تدمير المنازل وتهجير الفلسطينيين، وأدانت جميع الأعمال الأحادية الجانب على جميع المستويات بما في ذلك عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت إلى وقف جميع أشكال العنف ضد المقاومة الشعبية الفلسطينية السلمية.

وحثت الاشتراكية الدولية، المجتمع الدولي على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وطالبت إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة دوليا مع فلسطين بما في ذلك الجزء المتفق عليه الخاص بالانتخابات في القدس الشرقية.

ودعت الاشتراكية الدولية إلى دعم القوى التقدمية في إسرائيل في كفاحها ضد العناصر الجديدة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي تشكل خطورة على الديمقراطية والأمن في المنطقة.

وأعربت عن دعمها وتضامنها مع المرأة الفلسطينية التي تناضل من أجل كرامتها ومن أجل حرية أفراد أسرتها وحرية شعبها وكرامتهم وتخلصهم من الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعربت عن تضامنها مع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي المحرومات من أبنائهن وأفراد عائلاتهن، خاصة المصابات بأمراض مزمنة.

وكان المؤتمر السادس والعشرون للاشتراكية الدولية، انتخب أمس السبت، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوضها العام للعلاقات الدولية روحي فتوح، نائبا لرئيس الاشتراكية الدولية عن منطقة الشرق الأوسط.

أخبار ذات صلة

اشتية: الوطن العربي يواجه تحديًا حقيقيًا مع شح الموارد المائية وتعرضها للسرقة

اشتية: الوطن العربي يواجه تحديًا حقيقيًا مع شح الموارد المائية وتعرضها للسرقة

غنيم: قطاع المياه يشهد تحديات كثيرة سببها الاحتلال

غنيم: قطاع المياه يشهد تحديات كثيرة سببها الاحتلال

طولكرم: إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله

طولكرم: إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله

تفاصيل لقاء الرجوب بقادة المؤسسة الأمنية في جنين

تفاصيل لقاء الرجوب بقادة المؤسسة الأمنية في جنين

حسين الشيخ: نحن أمام مرحلة سياسية جديدة

حسين الشيخ: نحن أمام مرحلة سياسية جديدة

أبو هولي يعلن عن مشاريع بمليون دولار سنويًا لمخيمات لبنان

أبو هولي يعلن عن مشاريع بمليون دولار سنويًا لمخيمات لبنان

مستشفى إسرائيلي يفصل طبيباً فلسطينياً لتقديمه حلوى لطفل أسير

مستشفى إسرائيلي يفصل طبيباً فلسطينياً لتقديمه حلوى لطفل أسير

الشرطة الإسرائيلية تفرض عقوبة لمن يصلّح سيارته بورشة فلسطينية

الشرطة الإسرائيلية تفرض عقوبة لمن يصلّح سيارته بورشة فلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طولكرم: إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله

طولكرم: إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله

&#34;التربية&#34; تعقد اجتماعاً لمراجعة مشاريعها الممولة من (يونيسيف)

"التربية" تعقد اجتماعاً لمراجعة مشاريعها الممولة من (يونيسيف)

وزارة الاقتصاد تسجّل 295 شركة وترخص 4 مصانع الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تسجّل 295 شركة وترخص 4 مصانع الشهر الماضي

جبهة النضال: حكومة الإرهاب الإسرائيلي القادمة لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال لانتزاع حقوقه

جبهة النضال: حكومة الإرهاب الإسرائيلي القادمة لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال لانتزاع حقوقه

أسرى سجن (عسقلان) يستقبلون الأسير ناصر أبو حميد

أسرى سجن (عسقلان) يستقبلون الأسير ناصر أبو حميد

&#34;التربية&#34; تطلق الحلقة الأولى من برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية

"التربية" تطلق الحلقة الأولى من برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية

صبري: شعبنا لن يسمح لـ&#34;بن غفير&#34; المساس بحرمة المسجد الأقصى

صبري: شعبنا لن يسمح لـ"بن غفير" المساس بحرمة المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تحذر المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بالأقصى في ظل حكم نتنياهو- بن غفير

"الخارجية" تحذر المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بالأقصى في ظل حكم نتنياهو- بن غفير

منوعات

شاهد: وصلة رقص مثيرة لمحمد رمضان على أنغام أغاني عمرو دياب

شاهد: وصلة رقص مثيرة لمحمد رمضان على أنغام أغاني عمرو دياب

شاهد: ابنة عامر منيب تكشف عن مواقف مثيرة حصلت بينها وبين والدها

شاهد: ابنة عامر منيب تكشف عن مواقف مثيرة حصلت بينها وبين والدها

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم متابعيه بهذه الإطلالة

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم متابعيه بهذه الإطلالة

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لليلى أحمد زاهر باللون الأزرق

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لليلى أحمد زاهر باللون الأزرق

شاهد: تامر عاشور يكشف عن فصله من كلية التربية الموسيقية بشكل نهائي

شاهد: تامر عاشور يكشف عن فصله من كلية التربية الموسيقية بشكل نهائي

بسبب أشرف زكي وروجينا.. إلقاء القبض على طليق منة عرفة وحبسه لمدة شهرين

بسبب أشرف زكي وروجينا.. إلقاء القبض على طليق منة عرفة وحبسه لمدة شهرين

النيابة المصرية تفرج عن منة شلبي بعد حيازتها المواد المخدرة لهذا السبب

النيابة المصرية تفرج عن منة شلبي بعد حيازتها المواد المخدرة لهذا السبب

شاهد: أحمد سعد يصدم جمهوره ويجري عملية تجميلية ويغير ملامحه

شاهد: أحمد سعد يصدم جمهوره ويجري عملية تجميلية ويغير ملامحه

وفاة إعلامي شهير في حادث سير مروع

وفاة إعلامي شهير في حادث سير مروع

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب مع ابنتها بعد عودتها لحسام حبيب

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب مع ابنتها بعد عودتها لحسام حبيب

عربي

مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة &#34;بالفيروس المخلوي التنفسي&#34;

مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة "بالفيروس المخلوي التنفسي"

بتهمة &#34;التآمر على الدولة&#34;.. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

بتهمة "التآمر على الدولة".. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

سوريا ترد على تصريحات &#34;أردوغان&#34; حول عودة العلاقات بينهما

سوريا ترد على تصريحات "أردوغان" حول عودة العلاقات بينهما

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار