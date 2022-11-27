حسين الشيخ: نحن أمام مرحلة سياسية جديدة

رام الله - دنيا الوطنعقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، على الاتفاق الذي جرى مؤخرًا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتياهو وزعيم حزب (عوتسما يهوديت) إيتمار بن غفير.وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر) مساء يوم الأحد، إن "برنامج الحكومة الإسرائيلية القادمة واتفاق الائتلاف اليميني الفاشي ينذر بأننا على أعتاب مرحلة سياسية جديدة فيها تغيير بالتكتيكات والاستراتيجيات".وأضاف: "كما وتتطلب المرحلة الجديدة إعادة تقييم شامل وخطط وطنية فلسطينية جديدة محليا ودوليا لمواجهة مخططات المتطرفين والعنصريين، أسياد الحكم القادم في إسرائيل".