شؤون فلسطينية

أبو هولي يعلن عن مشاريع بمليون دولار سنويًا لمخيمات لبنان

أبو هولي يعلن عن مشاريع بمليون دولار سنويًا لمخيمات لبنان
جانب من حفل الإعلان عن المشاريع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الأحد، بموافقة من الرئيس محمود عباس، في مقر السفارة الفلسطينية في الجمهورية اللبنانية، عن مشاريع للمخيمات الفلسطينية بقيمة مليون دولار بشكل سنوي.

جاء ذلك خلال اجتماعاته مع لجان المتابعة المركزية للجان الشعبية، وممثلي اللجان الشعبية بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحضور وكيل وزارة المالية فريد غنام، ومدير الرقابة المالية بالوزارة محمد ربيع، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، وممثلي اللجان الشعبية وفصائل منظمة التحرير، بالإضافة لطواقم عمل السفارة ووزارة المالية ودائرة شؤون اللاجئين في فلسطين ولبنان.

وقدم أبو هولي جزيل الشكر للرئيس عباس، على استجابته العاجلة لهذه المشاريع ووضع المبالغ المقدمة بصورة سنوية دائمة على الموازنة العامة، موضحا أن هذه المساعدات سوف تستهدف مجموعة من المشاريع ذات الأولوية القصوى، والخاصة بالبنية التحتية، موجها رسالته للحضور بأهمية الوصول لشراكة حقيقية بالمسؤولية تجاه أهلنا بالمخيمات، وعن استعداد دائرة شؤون اللاجئين للتعامل مع المشاريع المقدمة ومحاولة تنفيذها بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجماعي والمؤسساتي.

ودعا لمواجهة وتذليل التحديات، واستثمار بيئة التطور التي حصلت داخل دائرة شؤون اللاجئين بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وقال: "أهلنا بالمخيمات هم من يعايشون المعاناة، وهم الأقدر على التعبير عن احتياجاتهم، ويجب أن تطرح المشاريع وفقا لهذه الاحتياجات من طرفكم بما ينسجم مع الآليات المتبعة من قبل الممولين من مؤسسات دولية أو منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، من خلال توزيع المهام والتخصصية بالعمل"، مشددا على أن دائرة شؤون اللاجئين غير منفصلة عن اللجان الشعبية وتعمل وفقا لرؤى جماعية واضحة تعبر عنها.

ومن جانبه، أشار غنام إلى أنه خلال اجتماعات الحكومة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ثاني أكبر داعم لموازنة السلطة، تم التركيز على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).


وأكد غنام على وجوب العمل خارج إطار وصف المعاناة والاستثمار بالطاقات الشبابية والخبرات، من أجل الانتقال لمرحلة وترجمتها لمطالب دولية ومشاريع مدروسة وبناء خطة عمل واضحة يستطيع المناحون والسلطة الفلسطينية من خلالها مساعدة المخيمات، بمخرجات ومدخلات وإجراءات واضحة، وهذا ما يمكن وصفه بآليات التسويق الصحيحة لهذه الاحتياجات بصيغة واضحة وصريحة، مشددا على أن مطالب المخيمات في لبنان هي مطالب الحد الأدنى لحياة إنسانية كريمة.

ومن جانبهم، ناقش ممثلو اللجان الشعبية ولجان المتابعة أهم المواقف المحلية والدولية للمؤسسات المعنية بالعمل مع اللاجئين، وقدموا من خلال أمين سر اللجان الشعبية لمخيمات لبنان منعم عوض، وأمناء سر المناطق، شرحا تفصيليا لحياة اللاجئين في لبنان، مستعرضين أهم الاحتياجات في كل تجمع من التجمعات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، مثمنين التطور الكبير الحاصل على أداء وعمل دائرة شؤون اللاجئين، مؤكدين على ضرورة التمسك بدور وكالة (أونروا)  التي لن يسد مكانها أحد.

وأشار ممثلو اللجان الشعبية إلى أن ما تطرحه الدائرة يتوافق مع احتياجات الأهالي بالمخيمات، وقدموا المزيد من المشاريع التفصيلية في هذا الإطار، وخاصة التي لها علاقة بالمشاريع الاستثمارية المدرّة للدخل بشكل دائم، واستثمار الشباب في الأعمال التطوعية.

يذكر أن مجالات عمل المشاريع السنوية القادمة ستركز على أهم احتياجات أهالي المخيمات، ومنها الكهرباء وصيانتها وتوفير السولار لتوليدها في بعض التجمعات، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمياه وشبكاتها والمضخات، بالإضافة لصيانة وتعبيد الطرق، والصرف الصحي، ومشاريع عامة من صيانة وغيره.

أخبار ذات صلة

اشتية: الوطن العربي يواجه تحديًا حقيقيًا مع شح الموارد المائية وتعرضها للسرقة

اشتية: الوطن العربي يواجه تحديًا حقيقيًا مع شح الموارد المائية وتعرضها للسرقة

غنيم: قطاع المياه يشهد تحديات كثيرة سببها الاحتلال

غنيم: قطاع المياه يشهد تحديات كثيرة سببها الاحتلال

طولكرم: إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله

طولكرم: إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله

تفاصيل لقاء الرجوب بقادة المؤسسة الأمنية في جنين

تفاصيل لقاء الرجوب بقادة المؤسسة الأمنية في جنين

الاشتراكية الدولية تدعو لإنقاذ آفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل

الاشتراكية الدولية تدعو لإنقاذ آفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل

حسين الشيخ: نحن أمام مرحلة سياسية جديدة

حسين الشيخ: نحن أمام مرحلة سياسية جديدة

مستشفى إسرائيلي يفصل طبيباً فلسطينياً لتقديمه حلوى لطفل أسير

مستشفى إسرائيلي يفصل طبيباً فلسطينياً لتقديمه حلوى لطفل أسير

الشرطة الإسرائيلية تفرض عقوبة لمن يصلّح سيارته بورشة فلسطينية

الشرطة الإسرائيلية تفرض عقوبة لمن يصلّح سيارته بورشة فلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طولكرم: إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله

طولكرم: إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله

&#34;التربية&#34; تعقد اجتماعاً لمراجعة مشاريعها الممولة من (يونيسيف)

"التربية" تعقد اجتماعاً لمراجعة مشاريعها الممولة من (يونيسيف)

وزارة الاقتصاد تسجّل 295 شركة وترخص 4 مصانع الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تسجّل 295 شركة وترخص 4 مصانع الشهر الماضي

جبهة النضال: حكومة الإرهاب الإسرائيلي القادمة لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال لانتزاع حقوقه

جبهة النضال: حكومة الإرهاب الإسرائيلي القادمة لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال لانتزاع حقوقه

أسرى سجن (عسقلان) يستقبلون الأسير ناصر أبو حميد

أسرى سجن (عسقلان) يستقبلون الأسير ناصر أبو حميد

&#34;التربية&#34; تطلق الحلقة الأولى من برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية

"التربية" تطلق الحلقة الأولى من برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية

صبري: شعبنا لن يسمح لـ&#34;بن غفير&#34; المساس بحرمة المسجد الأقصى

صبري: شعبنا لن يسمح لـ"بن غفير" المساس بحرمة المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تحذر المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بالأقصى في ظل حكم نتنياهو- بن غفير

"الخارجية" تحذر المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بالأقصى في ظل حكم نتنياهو- بن غفير

منوعات

شاهد: وصلة رقص مثيرة لمحمد رمضان على أنغام أغاني عمرو دياب

شاهد: وصلة رقص مثيرة لمحمد رمضان على أنغام أغاني عمرو دياب

شاهد: ابنة عامر منيب تكشف عن مواقف مثيرة حصلت بينها وبين والدها

شاهد: ابنة عامر منيب تكشف عن مواقف مثيرة حصلت بينها وبين والدها

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم متابعيه بهذه الإطلالة

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم متابعيه بهذه الإطلالة

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لليلى أحمد زاهر باللون الأزرق

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لليلى أحمد زاهر باللون الأزرق

شاهد: تامر عاشور يكشف عن فصله من كلية التربية الموسيقية بشكل نهائي

شاهد: تامر عاشور يكشف عن فصله من كلية التربية الموسيقية بشكل نهائي

بسبب أشرف زكي وروجينا.. إلقاء القبض على طليق منة عرفة وحبسه لمدة شهرين

بسبب أشرف زكي وروجينا.. إلقاء القبض على طليق منة عرفة وحبسه لمدة شهرين

النيابة المصرية تفرج عن منة شلبي بعد حيازتها المواد المخدرة لهذا السبب

النيابة المصرية تفرج عن منة شلبي بعد حيازتها المواد المخدرة لهذا السبب

شاهد: أحمد سعد يصدم جمهوره ويجري عملية تجميلية ويغير ملامحه

شاهد: أحمد سعد يصدم جمهوره ويجري عملية تجميلية ويغير ملامحه

وفاة إعلامي شهير في حادث سير مروع

وفاة إعلامي شهير في حادث سير مروع

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب مع ابنتها بعد عودتها لحسام حبيب

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب مع ابنتها بعد عودتها لحسام حبيب

عربي

مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة &#34;بالفيروس المخلوي التنفسي&#34;

مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة "بالفيروس المخلوي التنفسي"

بتهمة &#34;التآمر على الدولة&#34;.. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

بتهمة "التآمر على الدولة".. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

سوريا ترد على تصريحات &#34;أردوغان&#34; حول عودة العلاقات بينهما

سوريا ترد على تصريحات "أردوغان" حول عودة العلاقات بينهما

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار