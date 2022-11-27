الشرطة الإسرائيلية تفرض عقوبة لمن يصلّح سيارته بورشة فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بحظر استخدام الإسرائيليين ورشات فلسطينية لتصليح سياراتهم في الضفة الغربية، وذكرت بأن عقوبة انتهاك حظر تصليح السيارات هناك تصل إلى ثلاث سنوات سجن.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانٍ لها، إنه" بحسب القانون، يحظر إصلاح السيارات الإسرائيلية في المرائب "الكراجات" الفلسطينية الواقعة في منطقة الضفة الغربية، واعتبرت أن هذه الظاهرة خطيرة، حيث إن الدخول إلى المنطقة محظور، وقد يؤدي إلى إصابة في الأرواح". وفق (روسيا اليوم)وأضافت الشرطة أن "اصلاح السيارة في هذه الكراجات "ليس آمنا من حيث أداء العمل وقطع الغيار المركبة في السيارة، ومن الممكن أن تكون مثل هذه السيارة التي يتم تصليحها في الضفة هدفا للمنظمات الإرهابية، حيث يتم هناك تركيب وسائل قتالية غير القانونية لإلحاق الأذى بمواطني إسرائيل".وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال وُرش لصيانة المركبات في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، لمنع المستوطنين من إصلاح مركباتهم في كراجات فلسطينية.وكان الجيش الاسرائيلي داهم منذ فترة هذه الورشات بعد العمليات الفلسطينية، وشدد العمل بقرارات منع دخول الاسرائيليين إليها وفرض عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات لأصحاب السيارات المخالفين.يذكر أن العديد من الإسرائيليين من سكان المدن، أو المستوطنات، على حد سواء، يتوجهون إلى ورشات التصليح الفلسطينية في الضفة الغربية كونها أرخص سعرًا.