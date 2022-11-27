"التربية" تعقد اجتماعاً لمراجعة مشاريعها الممولة من (يونيسيف)

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً مركزياً بعنوان: "المراجعة السنوية للمشاريع الممولة من منظمة (يونيسيف)- بند التعليم"؛ بهدف عرض الانجازات والمعيقات والتحديات التي تواجه تحقيق هذه المشاريع بحضور الادارات العامة ذات العلاقة والمؤسسات المحلية والدولية الشريكة في قطاع التعليم.وفي هذا السياق، أشار الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والمشاريع والأبنية د. حسن أبو ظاهر إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود والتوجهات التي تقوم بها الوزارة من خلال الإدارة العامة للمشاريع لتطوير آليات إدارة المشاريع مع الشركاء للمتابعة الدورية للمشاريع التطويرية في قطاع التعليم في الوزارة، وذلك بهدف تسهيل عملية تنفيذ تلك المشاريع بشكل فعّال وترتيب الأدوار بين الشركاء.وأكد أبو ظاهر ضرورة تركيز اللقاء على مناقشة المعيقات والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع والاتفاق مع الشركاء في اليونيسيف على آليات تجاوزها.من جهتها، شكرت ممثلة مؤسسة اليونيسيف لورا بيل كافة الشركاء على هذا التعاون، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة مع وزارة التربية والتي تجسد حرص اليونيسيف على دعم القطاع التعليمي في فلسطين وبحث كافة القضايا والجوانب المشتركة لا سيما من خلال عقد لقاءات لمراجعة المشاريع المنفذة بدعم من (يونيسيف).حيث تم تنفيذ وإدارة النشاط من خلال الإدارة العامة للمشاريع، حيث عرض كل ممثل عن الإدارة العامة ذات العلاقة مختصر عن سير العمل في تنفيذ المشروع من حيث الانجازات والتحديات.واختتم اللقاء مدير عام الادارة العامة للمشاريع مهند أبو شمة مركزاً على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والمتابعة لأنشطة البرامج المختلفة ما بين (يونيسيف) والوزارة والمضي قدما في التخطيط المبني على أولويات وخطة الوزارة للعام 2023.