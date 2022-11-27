وزارة الاقتصاد تسجّل 295 شركة وترخص 4 مصانع الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد، إنها سجلت 295 شركة جديدة برأس مال إجمالي وصل إلى أكثر من 64 مليون دولار خلال شهر تشرين الأول، بارتفاع وصل إلى 45% مقارنة بالشهر الماضي.وأوضح التقرير الإحصائي الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد اليوم الأحد، أنها سجلت 427 تاجرا جديدا في السجل التجاري، شكلت الإناث 2.1% من اجمالي المسجلين، مرتفعا بنسبة 73% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.ولفتت إلى مصادقة الوزارة على ترخيص 4 مصانع مسجلا ارتفاعا بقيمة رأس مال لهذه المصانع بنسبة 143% مقارنة بالشهر السابق، والمصادقة على إصدار 339 شهادة منشأ، بقيمة بلغت 17.50 مليون دولار، كما سجل عدد شهادات المنشأ ارتفاعا بنسبة 123% مقارنة الشهر الماضي، وبإصدار 4281 رخصة استيراد بقيمة بلغت 177 مليون دولار مرتفعة بنسبة 4.5%.وبخصوص حقوق الملكية الفكرية، بينت أنه تم إيداع 170 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وتم تسجيل 222 علامة تجارية، وتم تجديد 59 علامة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وايداع 24 رسوم صناعية جديدة، وتسجيل 9 رسوم صناعية، وإيداع براءتي اختراع.