جبهة النضال: حكومة الإرهاب الإسرائيلي القادمة لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال لانتزاع حقوقه



وأكدت الجبهة خلال اجتماع عقدته لجنتها القيادية لساحة غزة بأن شعبنا الفلسطيني لم يرفع الراية البيضاء يوما، ولم ولن يستسلم لمحتل، وسيبقى يمارس حقه المشروع في مقاومة الاحتلال وافرازاته، ولن يتراجع عن الدفاع عن قضيته ومشروعه الوطني مهما عظمت التضحيات.



وأضافت الجبهة أن تهديدات اليمين العنصري المتطرف وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو وحليفه إيتمار بن غفير لن ترهب شعبنا ولن تزيد شعبنا إلا إصرارا على مواصلة النضال والمقاومة دفاعا عن حقوقنا الوطنية وحماية لمقدساتنا وتراثنا وهويتنا الفلسطينية.



وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والدفاع عن قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الأممية وإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذها ومحاسبة قادة الاحتلال وجنرلاته عن جرائم الحرب التي يرتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.



وقالت الجبهة لن تظل منظمة التحرير الفلسطينية الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والتي تمت برعاية دولية.



وأضافت الجبهة أن شعبنا سيجسد دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية، ودعت الجبهة حكومات الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع بالاعتراف بها على حدود العام ١٩٦٧م وفق القانون الدولي ومبادئه التي يؤمنون بها.





رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن ملامح الحكومة الإسرائيلية القادمة وأركان تحالفها اليميني الفاشي تفضح بشكل صارخ الطبيعة العدوانية والعقلية العنصرية والفكر المتطرف لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي ومرجعياته المنحرفة.