مباشر | استديو الوطن: جهود مكافحة المخدرات بغزة .. وأزمة اتحاد موظفي أونروا


شؤون فلسطينية

مكافحة المخدرات تتحدث لـ "دنيا الوطن" حول عمل شبكات التجار وأنواع المواد المنتشرة بالقطاع

مكافحة المخدرات تتحدث لـ "دنيا الوطن" حول عمل شبكات التجار وأنواع المواد المنتشرة بالقطاع
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دائرة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة في غزة، أن المخدرات في القطاع يتم دخولها عبر المعابر الحدودية ومن خلال التهريب عبر البحر، لافتةً أنه لا يوجد تصنيع محلي داخل.

وأوضح مدير دائرة الشؤون القانونية في إدارة مكافحة المخدرات علاء الوادية في حديث لبرنامج "أستوديو الوطن" عبر وكالة "دنيا الوطن" أن إدارة مكافحة المخدرات كثفت من تواجدها في المعابر الحدودية لمنع دخل المواد المخدرة سواء عبر البضائع أو من خلال المهربين المتنقلين.

وأكد الوادية أن هناك انتشار ملحوظ في الفترة الأخيرة للمواد المخدرة في غزة، الأمر الذي أدى لتكثيف الجهود للقضاء على هذه الآفة وصولاً للقضاء عليها بشكل كامل.

وأوضح أن المواد المخدرة الموجودة في قطاع غزة معظمها حبوب مخدره كيمائية وحشيش ولا وجود بالمطلق لمادتي الهيروين والكوكايين.

ولفت إلى أن الاحتلال يمنع إخال الأجهزة المتقدمة التي تساعد في كشف المخدرات ما اضطر إدارة مكافحة المخدرات للاعتماد على الوسائل التقليدية والبدائية من بينها الكلاب البوليسية المدربة.

وحول أسباب انتشار أسباب تعاطي المخدرات والوصول لحالة الإدمان، لفت الوادية إلى أن أهم الأسباب هو المشاكل الأسرية والتفكك الأسري في المجتمع الذي يقود المواطن للتوجه لتعاطي المخدرات والإدمان.

وشدد الوادية أنه لا يوجد جماعات منظمة لتجارة المخدرات بغزة أو (مافيات) وإنما تجارة فردية أو (شبكة فردية).

وحول عقوبة الإعدام الأخيرة التي تم فرضها من قبل القضاء العسكري على بعض التجار الذين تم القبض عليهم، أوضح الوادية أن أصل العقوبات في قانون المخدرات والإتجار شدد على أنه في حال استخدام الجاني الأسلحة وسبب وفاة لأحد أفراد القوة الشرطية وفي حالة تكرار الإتجار بالمخدرات تصل العقوبة للإعدام.

 

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