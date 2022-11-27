مباشر | استديو الوطن: جهود مكافحة المخدرات بغزة .. وأزمة اتحاد موظفي أونروا


شؤون فلسطينية

أسرى سجن (عسقلان) يستقبلون الأسير ناصر أبو حميد

أسرى سجن (عسقلان) يستقبلون الأسير ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأسرى في سجن عسقلان الإسرائيلي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد بحفاوة وحناجر صدحت بالنشيد الوطني.

وهتف الأسرى في ساحة وزنازين سجن عسلان لحظة استقبال أبو حميد هتافات وطنية، ورددوا شعارات تنادي للحرية وتطالب بها.

وذكر الأسرى في  رسالة لنادي الأسير: "اختلطت مشاعرنا علينا ولم نتمكن من تعريفها بدقة، أهي حفاوة اللقاء بالبطل؟ أم لقاء الوداع الأخير قبل أن يترجل الفارس عن صهوة جواده، فكل ما رأيناه أمامنا جسداً هزيلاً يكاد لا يقوى على الحركة وبطلًا شامخاً ثابتاً، لم ينحني من المرض".

وجاء في الرسالة: "لم تهزه رياح المحتل، ويكسره قيد الحقد، شاحذاً لهمم الرجال، ورافعاً لمعنوياتهم التي قد تأثرت عند البعض من هول المشهد أمامهم، فالصورة في الأذهان ليست كما شوهدت، أما ناصر فكان كما في كل المواقف، مدركًا لرسالة القائد المناضل، فأوصى رفاقه بالوحدة والمضي قدماً على درب التحرير. كما أضاف الأسرى في رسالتهم".

وبحسب الرسالة: "لم يرق للغربان الضالة ذلك المشهد العظيم الذي أغاظهم، والذي جاء بعكس إعدادهم وإخراجهم له تماماً، فسرعان ما حشدوا غربانهم، وأحاطوا بالمكان لإخراجه وإبعاده من بيننا، وبفطنة القائد أبى إلا أن يُنهي المشهد ببصمة وطنية، ونضالية واضحة تغيظ العدا، ومن على كرسيه المتحرك رفع شارة النصر، وجهر بقول العهد هو العهد، والقسم هو القسم، ورفاق القيد مرددين من خلفه يا جبل ما يهزك ريح".

أخبار ذات صلة

وزارة الاقتصاد تسجّل 295 شركة وترخص 4 مصانع الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تسجّل 295 شركة وترخص 4 مصانع الشهر الماضي

جبهة النضال: حكومة الإرهاب الإسرائيلي القادمة لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال لانتزاع حقوقه

جبهة النضال: حكومة الإرهاب الإسرائيلي القادمة لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال لانتزاع حقوقه

مكافحة المخدرات تتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; حول عمل شبكات التجار وأنواع المواد المنتشرة بالقطاع

مكافحة المخدرات تتحدث لـ "دنيا الوطن" حول عمل شبكات التجار وأنواع المواد المنتشرة بالقطاع

حزب الشعب ينعى أحد كوادره حسين صوالحة

حزب الشعب ينعى أحد كوادره حسين صوالحة

&#34;الشعبيّة&#34; تحذّر من تسريع وتيرة الاستيطان خاصّة في مدينة القدس وبلداتها

"الشعبيّة" تحذّر من تسريع وتيرة الاستيطان خاصّة في مدينة القدس وبلداتها

&#34;التربية&#34; تطلق الحلقة الأولى من برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية

"التربية" تطلق الحلقة الأولى من برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية

صبري: شعبنا لن يسمح لـ&#34;بن غفير&#34; المساس بحرمة المسجد الأقصى

صبري: شعبنا لن يسمح لـ"بن غفير" المساس بحرمة المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تحذر المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بالأقصى في ظل حكم نتنياهو- بن غفير

"الخارجية" تحذر المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بالأقصى في ظل حكم نتنياهو- بن غفير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تسجّل 295 شركة وترخص 4 مصانع الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تسجّل 295 شركة وترخص 4 مصانع الشهر الماضي

جبهة النضال: حكومة الإرهاب الإسرائيلي القادمة لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال لانتزاع حقوقه

جبهة النضال: حكومة الإرهاب الإسرائيلي القادمة لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال لانتزاع حقوقه

أسرى سجن (عسقلان) يستقبلون الأسير ناصر أبو حميد

أسرى سجن (عسقلان) يستقبلون الأسير ناصر أبو حميد

&#34;التربية&#34; تطلق الحلقة الأولى من برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية

"التربية" تطلق الحلقة الأولى من برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية

صبري: شعبنا لن يسمح لـ&#34;بن غفير&#34; المساس بحرمة المسجد الأقصى

صبري: شعبنا لن يسمح لـ"بن غفير" المساس بحرمة المسجد الأقصى

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

نضال المرأة تؤكد دعمها للحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

نضال المرأة تؤكد دعمها للحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

منوعات

شاهد: وصلة رقص مثيرة لمحمد رمضان على أنغام أغاني عمرو دياب

شاهد: وصلة رقص مثيرة لمحمد رمضان على أنغام أغاني عمرو دياب

شاهد: ابنة عامر منيب تكشف عن مواقف مثيرة حصلت بينها وبين والدها

شاهد: ابنة عامر منيب تكشف عن مواقف مثيرة حصلت بينها وبين والدها

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم متابعيه بهذه الإطلالة

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم متابعيه بهذه الإطلالة

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لليلى أحمد زاهر باللون الأزرق

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لليلى أحمد زاهر باللون الأزرق

شاهد: تامر عاشور يكشف عن فصله من كلية التربية الموسيقية بشكل نهائي

شاهد: تامر عاشور يكشف عن فصله من كلية التربية الموسيقية بشكل نهائي

بسبب أشرف زكي وروجينا.. إلقاء القبض على طليق منة عرفة وحبسه لمدة شهرين

بسبب أشرف زكي وروجينا.. إلقاء القبض على طليق منة عرفة وحبسه لمدة شهرين

النيابة المصرية تفرج عن منة شلبي بعد حيازتها المواد المخدرة لهذا السبب

النيابة المصرية تفرج عن منة شلبي بعد حيازتها المواد المخدرة لهذا السبب

شاهد: أحمد سعد يصدم جمهوره ويجري عملية تجميلية ويغير ملامحه

شاهد: أحمد سعد يصدم جمهوره ويجري عملية تجميلية ويغير ملامحه

وفاة إعلامي شهير في حادث سير مروع

وفاة إعلامي شهير في حادث سير مروع

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب مع ابنتها بعد عودتها لحسام حبيب

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب مع ابنتها بعد عودتها لحسام حبيب

عربي

مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة &#34;بالفيروس المخلوي التنفسي&#34;

مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة "بالفيروس المخلوي التنفسي"

بتهمة &#34;التآمر على الدولة&#34;.. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

بتهمة "التآمر على الدولة".. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

سوريا ترد على تصريحات &#34;أردوغان&#34; حول عودة العلاقات بينهما

سوريا ترد على تصريحات "أردوغان" حول عودة العلاقات بينهما

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار