حزب الشعب ينعى أحد كوادره حسين صوالحة

وأضاف الحزب "أن الراحل كان أحد مؤسسي ونشطاء لجان العمل التطوعي، وسبق وأن شغل عضوية المؤتمر العام لعدة دورات، إضافة لعضوية أكثر من هيئة قيادية للحزب ولجان مقاومة الجدار في قطاع الشمال، وناشط مجتمعي من أجل حقوق المواطن".



وتابع أن:"حزب الشعب الفلسطيني، وهو ينعى رفيقه صوالحة، فإنه يتقدم من أرملته وأبنائه وبناته وأشقائه وعموم عائلة صوالحة وأهالي بلدة كفر راعي الكرام، وللرفاق والرفيقات، بأحر التعازي والمواساة".







رام الله - دنيا الوطنبكل الحزن والأسى ينعى حزب الشعب الفلسطيني ممثلاَ بأمينه العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم رفيقات ورفاق الحزب وأنصاره، حسين صوالحة "أبو يزن" أحد كوادر الحزب والسكرتير الأسبق لمنظمة محافظة جنينوقال الحزب إن "حسين صوالحة الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الموافق 27/11/2022 عن عمر يناهر الـ 56 عاماَ، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء والتضحيات دفاعاَ عن حقوق شعبنا الفلسطيني في التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير، ومن أجل قيم الحرية والحقوق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.