منظمة التعاون الإسلامي تبحث أفق التعاون مع المعهد الدبلوماسي القطري

رام الله - دنيا الوطنعقد د.محمد آدم كولبو، مدير عام الديوان وكبير مستشاري الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، 27 نوفمبر 2022؛ بحضور الدكتور طارق العجال، الموظف التخصصي بالديوان، اجتماعا افتراضيا مع سعادة الدكتور السفير عبد العزيز بن محمد الحر، مدير عام المعهد الدبلوماسي القطري بالدوحة.واستهل مدير عام الديوان الاجتماع بتهنئة دولة قطر حكومة وشعبا على التنظيم المتميز لفعاليات كأس العالم ثم استعرض مرئيات ومتطلبات الأمانة العامة في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالمنظمة. وقد ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك في هذا الإطار.ومن جانبه، تطرق د.عبد العزيز بن محمد الحر إلى جهود وبرامج المعهد المختلفة في تدريب الديبلوماسيين القطريين ومجالات وآليات التعاون والشراكة مع المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية، وقد أكد استعداد المعهد التام للتعاون والتنسيق مع الامانة العامة للمنظمة بهذا الشأن.