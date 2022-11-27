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دولي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل أمين اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل أمين اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، في مكتبه، يوم 24 نوفمبر 2022، السيد غيلينج مامونديونج، أمين اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين.

وأكد الأمين العام على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي لرفاهية المجتمعات والأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم.

 وأعرب السيد غيلينغ عن إيمانه بالعمل الذي تقوم به المنظمة بوصفها منظمة تمثل العالم الإسلامي.

وقد ناقش الجانبان أوضاع المسلمين الذين يعيشون في الفلبين وآفاق عملية السلام الجارية في جنوب الفلبين.

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