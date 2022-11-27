"التربية" تطلق الحلقة الأولى من برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، افتراضياً، الحلقة الأولى من برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية؛ وسط تفاعل مميز من الطلبة وحضور حوالي 2000 منهم ومهتمين بعلوم الفلك والفضاء.جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، الذي افتتح أولى حلقات البرنامج، بحضور منسق البرنامج والذي قاد صياغته البروفيسور رائد سليمان من جامعة هارفارد، و ضيف الحلقة البروفيسور العالم فاروق الباز، الذي استعرض تجربته في وكالة الفضاء "ناسا" (برنامج أبولو – دروس مستفادة من أجل إنتاج معرفة جديدة).وفي مستهل اللقاء؛ أكد عورتاني أن هذا البرنامج يأتي ثمرة جهود متواصلة؛ وتأكيداً على ما تحقق في برنامج استكشاف العلوم من نجاحات، وما كشفه من رغبة عارمة لدى الطلبة من أجل التواصل والحوار مع علماء وباحثين فلسطينيين وعرب في الشتات، معبراً عن شكره للضيف الباز ولمنسق البرنامج سليمان ولكافة الشركاء والمتابعين لهذه التظاهرة العلمية التي ستؤسس لفضاءات معرفية رحبة وتفتح الآفاق أمام الجيل الشاب.وخلال ساعة ونصف؛ تفاعل الطلبة مع ضيف الحلقة، في طرح تساؤلات واستفسارات عميقة حول علوم الفضاء والفلك وعلاقتها بالفيزياء، ورغبتهم في التخصص الأكاديمي مستقبلاً، والتعرف على الأبحاث والمؤلفات التي توثق هذا الحقل العلمي المثير للاهتمام والشغف.يشار إلى أن البرنامج، تنفذه الوزارة من خلال الإدارة العامة للإبداع والتميز، سيستضيف علماء فلسطينيين وعرب في لقاءات متنوعة، تستهدف تبسيط مفاهيم العلوم والرياضيات لطلبة المدارس (١٤ - ١٦ عاماً)، وإذكاء اهتمامهم وشغفهم بمختلف حقول العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.