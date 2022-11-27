مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة "بالفيروس المخلوي التنفسي"





رام الله - دنيا الوطنأفاد محمد عوض تاج الدين، مستشارالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، بأن بلاده لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس المخلوي التنفسي.وقال تاج الدين، في تصريحات صحفية، إن "الفيروس معروف منذ زمن طويل وليس جديدا على الإطلاق، كما أنه فيروس متكرر"، مؤكدا أنه "لم يتم رصد أي حالة وفاة بالفيروس". وفق (روسيا اليوم).وتابع أن "الفيروس المخلوي التنفسي يعد من ضمن مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تعرف باسم الفيروسات التنفسية، التي تؤثر وتصيب الجهازين التنفسي العلوي والسفلي".ولفت إلى أن "أعراض الفيروس التنفسي المخلوي تتشابه كثيرا مع الإنفلونزا و(كورونا)، ولذلك تسمى فيروسات تنفسية، وإن أبرز الإصابات تكون بنزلة برد وزكام وارتفاع في الحرارة والكحة البسيطة وتكسير في الجسم ووجع في الزور".وأضاف: "توجد أربع فيروسات تنفسية أهمها وأخطرها وأكثرها انتشارا هو "إنفلونزا أ"، الذي يشهد تحورات كل سنة، ويندرج تحته أنواع كثيرة مظهرها الإكلينيكي أمام الجميع زكام".وأوضح تاج الدين أن "هناك صعوبة في رصد أعداد الحالات المصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، وأن ما يتم رصده هي الحالات التي ترصد في وزارة الصحة وترسل للمعامل المركزية لتحليل الفيروس".وختم حديثه "هو في طبيعته (الفيروس المخلوي) لا يؤدي للوفاة ولكن مضاعفاته هي ما تسبب الوفاة، والوفيات تكون بسبب الإصابة بأمراض أخرى سواء أمراض مزمنة أو تنفسية أو صغار وكبار السن، وهناك حالات من 1% إلى 2% من المصابين بالفيروسات التنفسية المخلوية تحتاج لدخول المستشفيات فقط".