الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجدد دعمه المستمر لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة



في الكلمة التي ألقاها باسمه السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، يوم 22 نوفمبر 2022 في المجموعة الوزارية رفيعة المستوى للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة المنعقد في فاس، أشاد السيد طه بمبادرة المملكة المغربية باستضافة الدورة التاسعة للمنتدى.



وأكد الأمين العام أن هذا المنتدى يوفر للمجتمع الدولي منصة فريدة لتطوير مبادرات مشتركة وإقامة شراكات تدعم منظمة التعاون الإسلامي العديد منها وتتشاركها باستمرار.



من ناحية أخرى، أشار الأمين العام إلى الأشكال الجديدة للمشاعر والممارسات المرتبطة بمعاداة الإسلام والعنصرية وكراهية الأجانب والتمييز التي يبدو للأسف أنها آخذة في الازدياد في بعض أنحاء العالم، وحث على أن هذه الظواهر المحرضة على الكراهية لا يمكن التخلص منها إلا بالسعي المشترك لتوعية المجتمعات المتنوعة في جميع أنحاء عالمنا بقيمة وفضائل التعددية الحضارية وبذل الجهود لتحقيق التناغم بين الثقافات والحضارات.



وأوضح طه أن مجموعة أصدقاء مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات مُطالَبة بالحفاظ على دورها الأساسي باعتبارها مركزاً لتبادل المعلومات، ومحفزاً، وميسراً لثقافة مدفوعة بالحوار نحن في أمسّ الحاجة إليها.



رام الله - دنيا الوطنشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، على الأهمية المتزايدة للشراكة القائمة بين منظمة التعاون الإسلامي والمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.