فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الاقتصاد خالد العسيلي، اليوم الأحد، عن إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل يوم الاثنين الموافق 6/2/2023.وأوضح العسيلي، في بيان صحفي، أنه سيتم فتح باب الترشح اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم غد الاثنين الموافق 28/11/2022، ولمدة سبعة أيام، لغاية يوم الأحد الموافق 4/12/2022.وأشارت إلى أنه وفق قرار الوزير، يزاول مجلس إدارة الغرفة الحالي نشاطه، مقتصرا على تسيير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الأخير الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات.وأضافت أنه بموجب قرار الوزير، يُحظر على المجلس التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء، والمبادلة وإبرام التعاقدات المتعلقة بالإنشاءات، أو الاستشارات، أو الخدمات دون موافقة خطية من وزير الاقتصاد الوطني.وتابعت أنه يحظر، كذلك، بموجب القرار، على مجلس إدارة الغرفة الحالي اتخاذ أي إجراء من شأنه إحداث أي تغييرات في هيكلية الغرفة، أو التعيين، أو التعاقد مع مستشارين، أو الاستغناء عن موظفين، أو تعديل رتبة أو درجة أي من الموظفين.وأصدرت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الترتيبات الإدارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية، ويتحمل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة قانونا، وبصفته الشخصية، المسؤولية عن أي مخالفة لأحكام القانون والنظام لهذا القرار.ـــــــــــ