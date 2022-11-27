مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 328 أسيراً

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قائمة عمداء الأسرى ارتفعت مجدداً لتصل إلى (328) أسيراً بدخول أسرى جدد خلال نوفمبر الجاري عامهم الـ 21 على التوالي في سجون الاحتلال.وأوضح مركز فلسطين أن آخر الاسرى الذين التحقوا بقائمة عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل خلف القضبان هم الأسير " أشرف عيسى ابو سرور " من بيت لحم، وهو معتقل منذ 24/11/2002، ومحكوم بالسجن المؤبد، والأسير منصور صالح شريم من طولكرم وهو محكوم بالمؤبد ، ومحمد عبد الرحمن زيد وهو محكوم 34 عاماً، وهما معتقلان منذ 25/11/2002 ومحكومان بالسجن المؤبد ، والأسرى احمد عبد القادر اسليم من نابلس ، وحسام عبد القادر الحلبي من سلفيت، و هيثم احمد عنتري من نابلس وهم معتقلين منذ 26/11/2022 ومحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياةوأوضح مركز فلسطين أن من بين عمداء الأسرى (18) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثين عاماً، حيث التحق بهم مؤخراً عميد أسري قطاع غزة الأسير " ضياء زكريا الفالوجي" حيث دخل قبل أيام عامه الواحد والثلاثين على التوالي، حيث انه محكوم بالسجن المؤبد وهو الأسير الوحيد من قطاع غزة ضمن قائمة الاسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وعددهم 25 أسيراً .وبيَّن مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن (40) اسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً)، بينما (71) اسير أمضوا ما بين 21 الى 25 عام، إضافة الى الأسير "نائل البرغوثي" من رام الله والذي أمضي ما يزيد عن 42 عاماً في الأسر على فترتي اعتقال، حيث تحرر في صفقة وفاء الأحرار بعد 34 عاماً متتالية، واعيد اعتقاله عام 2014 ولا يزال اسيراً حتى الان.وأشار الأشقر إلى أن من بين عمداء الاسرى الأسير المريض "ناصر ابوحميد" من رام الله وهو معتقل منذ أبريل 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد، ويتعرض لعملية اغتيال بشكل بطئ في سجون الاحتلال وحالته الصحية خطرة للغاية، مع استمرار تغلغل مرض السرطان في جسده، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه بشكل استثنائي كونه معرض للموت في أي لحظة.وطالب "الأشقر" الكل الفلسطيني، ومراكز حقوق الإنسان بالسعي الجاد والعاجل والعمل من اجل الإفراج عن الاسرى القدامى وكبار السن والمرضى، كما طالب فصائل المقاومة بان تصر على الافراج عن هذه القائمة ضمن أي صفقة تبادل قادمة.