مباشر | استديو الوطن: جهود مكافحة المخدرات بغزة .. وأزمة اتحاد موظفي أونروا


عربي

بتهمة "التآمر على الدولة".. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

بتهمة "التآمر على الدولة".. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر القضاء التونسي، الأحد،  بطاقات إيداع بالسجن بحق أربعة متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، من بينهم معتمد سابق ومسؤول أمني سابق.

ووفقًا لما نقله موقع (روسيا اليوم)، فإن قاضي التحقيق قرر حظر السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل الأبحاث (التحقيقات) والاستنطاقات في ملف القضية، حيث تشمل الأبحاث 25 شخصا، بينهم شخصيات إعلامية معروفة وشخصيات سياسية ووزير سابق.

وفي وقت سابق أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من 20 شخصا، من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون ومسؤولون أمنيون.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن البحث (التحقيق) يتعلق بـ"جرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".

أخبار ذات صلة

سوريا ترد على تصريحات &#34;أردوغان&#34; حول عودة العلاقات بينهما

سوريا ترد على تصريحات "أردوغان" حول عودة العلاقات بينهما

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة &#34;أوبك بلس&#34; الأخير

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة "أوبك بلس" الأخير

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

نضال المرأة تؤكد دعمها للحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

نضال المرأة تؤكد دعمها للحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 328 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 328 أسيراً

&#34;الوكالة الفلسطينية&#34; وسفارة فلسطين لدى كينيا تؤسسان مختبر حاسوب لإحدى المدارس

"الوكالة الفلسطينية" وسفارة فلسطين لدى كينيا تؤسسان مختبر حاسوب لإحدى المدارس

مركز عروبة يرصد 80 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة وأربعة شهداء و221 اعتداءً خلال أسبوع

مركز عروبة يرصد 80 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة وأربعة شهداء و221 اعتداءً خلال أسبوع

&#34;التربية&#34; والبنك الدولي يبحثان سبل التعاون المشترك

"التربية" والبنك الدولي يبحثان سبل التعاون المشترك

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر حالة الطرق على مفترقات القطاع

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق على مفترقات القطاع

طالع أسعار الخضروات والدواجن في أسواق غزة اليوم الأحد

طالع أسعار الخضروات والدواجن في أسواق غزة اليوم الأحد

منوعات

شاهد: وصلة رقص مثيرة لمحمد رمضان على أنغام أغاني عمرو دياب

شاهد: وصلة رقص مثيرة لمحمد رمضان على أنغام أغاني عمرو دياب

شاهد: ابنة عامر منيب تكشف عن مواقف مثيرة حصلت بينها وبين والدها

شاهد: ابنة عامر منيب تكشف عن مواقف مثيرة حصلت بينها وبين والدها

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم متابعيه بهذه الإطلالة

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم متابعيه بهذه الإطلالة

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لليلى أحمد زاهر باللون الأزرق

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لليلى أحمد زاهر باللون الأزرق

شاهد: تامر عاشور يكشف عن فصله من كلية التربية الموسيقية بشكل نهائي

شاهد: تامر عاشور يكشف عن فصله من كلية التربية الموسيقية بشكل نهائي

بسبب أشرف زكي وروجينا.. إلقاء القبض على طليق منة عرفة وحبسه لمدة شهرين

بسبب أشرف زكي وروجينا.. إلقاء القبض على طليق منة عرفة وحبسه لمدة شهرين

النيابة المصرية تفرج عن منة شلبي بعد حيازتها المواد المخدرة لهذا السبب

النيابة المصرية تفرج عن منة شلبي بعد حيازتها المواد المخدرة لهذا السبب

شاهد: أحمد سعد يصدم جمهوره ويجري عملية تجميلية ويغير ملامحه

شاهد: أحمد سعد يصدم جمهوره ويجري عملية تجميلية ويغير ملامحه

وفاة إعلامي شهير في حادث سير مروع

وفاة إعلامي شهير في حادث سير مروع

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب مع ابنتها بعد عودتها لحسام حبيب

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب مع ابنتها بعد عودتها لحسام حبيب

عربي

بتهمة &#34;التآمر على الدولة&#34;.. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

بتهمة "التآمر على الدولة".. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

سوريا ترد على تصريحات &#34;أردوغان&#34; حول عودة العلاقات بينهما

سوريا ترد على تصريحات "أردوغان" حول عودة العلاقات بينهما

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع