"الوكالة الفلسطينية" وسفارة فلسطين لدى كينيا تؤسسان مختبر حاسوب لإحدى المدارس

رام الله - دنيا الوطنقامت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية كينيا، بإنشاء مختبر حاسوب لمصلحة مدرسة "رايلا" الأساسية في منطقة كيبيرا في نيروبي، وذلك لتمكين طلاب المدرسة من تطوير مهاراتهم وإمكانياتهم التعليمية.واعتبر مساعد وزير الخارجية والمغتربين للتعاون الدولي مدير عام بيكا، السفير عماد الزهيري ان منطقة كيبيرا تعتبر من أكثر المناطق فقرا في العاصمة نيروبي، وأن المشروع الذي تم تنفيذه سيساهم في الرفع من أداء الطلاب، وينقل مسيرة تعليمهم الى مستوى آخر، وستكون له انعكاسات ايجابية على مسيرة التعليم في المدرسة.بدوره، أفاد سفير دولة فلسطين لدى جمهورية كينيا حازم شبات بأن السفارة قد نظمت احتفالية تم بموجبها تسليم الأجهزة المتبرع بها، بحضور ممثلي وزارة الخارجية والادارة التعليمية لمنطقة كيبيرا والنائب السابق عمران اوكوث.ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار تعزيز العلاقة الثنائية، ورفع مستوى التعاون بين دولة فلسطين وجمهورية كينيا، بما يعكس المصلحة المشتركة، ويساهم في تقوية حضور دولة فلسطين على الساحة الدولية بشكل عام، وفي كينيا بشكل خاص.