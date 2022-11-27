مركز عروبة يرصد 80 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة وأربعة شهداء و221 اعتداءً خلال أسبوع

رام الله - دنيا الوطنأصدر برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، صباح اليوم الأحد، تقرير مُخرجات الرصد للأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الفاصلة ما بين تاريخ 20 نوفمبر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2022.ورصد المركز 80 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة، واستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين، إضافة لـ 221 اعتداء من الاحتلال والمستوطنين استهدفت المواطنين والممتلكات والأراضي والأشجار، كما رصد التقرير 16 انتهاك للأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.وقال المركز في تقريره، إنه "سجل هذا الأسبوع ارتفاعاً في عدد نقاط المقاومة المسلحة في مدينة القدس المحتلة مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما كان العدد الأكبر في نقاط المقاومة المسلحة هذا الأسبوع موزعاً على مدن نابلس، جنين، القدس على التوالي".وأضاف: أنّ "نصيب مدينة الخليل كان هو الأعلى في عدد نقاط المقاومة الشعبية تليها مدينة رام الله ومن ثم نابلس على التوالي، فيما توزعت باقي النقاط على المدن الفلسطينية المختلفة، فيما رصد ارتفاع في وتيرة الاعتقالات خلال المدة الزمنية المذكورة، وتوزعت النسب الأكبر من الاعتقالات على مدينة القدس تليها الخليل ورام الله، وتوزعت باقي حالات الاعتقالات على المحافظات الأخرى".وأشار إلى أنّه "سجل ارتفاع ملحوظ في عدد اعتداءات الاحتلال في القدس والضفة الغربية كان رُصد العدد الأكبر منها في مدينة الخيل تليها مدينتي نابلس ورام الله، إضافة لتسجيل ارتفاع في عدد اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى الفلسطينية مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م والضفة الغربية".وورد في التقرير تفاصيل خلاصات الرصد الميداني على النحو التالي:اولاً: المقاومة:سُجِّلَت نقاط مقاومة بلغت 80 نقطةً، كان منها 23 نقطة مقاومة مسلحة: 20 نقطةً في الضفة الغربية و3 نقاط في القدس، إلى جانب 57 نقطة مواجهة شعبية: 51 نقطةً في الضفة و5 في القدس ونقطة واحدة في النقب بالداخل المحتل. وقد توزعت النقاط في الضفة الغربية، فشملت المقاومة المسلحة: 11 نقطةً في نابلس، و8 في جنين، ونقطةً واحدةً في الخليل، وشملت المقاومة الشعبية: 15 نقطةً في الخليل، و12 في رام الله، و8 في نابلس، و4 في جنين، و4 في بيت لحم، ونقطتين في سلفيت، ونقطتين في طولكرم، ونقطتين في قلقيلية، ونقطة واحدة في طوباس، وأخرى في أريحا والأغوار. أما في القدس المحتلة، فقد توزعت نقاط المقاومة المسلحة فشملت 3 نقاط إحداها في مستوطنة "راموت" في الطريق الواصل بين القدس و"تل أبيب"، وأخرى في قرية دير ياسين، وأخرى على حاجز قلنديا، وشملت المقاومة الشعبية: نقطتين في بلدة جبل المكبر، بالإضافة إلى 3 نقاط في كل من الطور، وضاحية السلام، وشارع الواد بالبلدة القديمة.ثانياً: الشهداء والمعتقلون:ارتقى 4 شهداء في الضفة الغربية: 3 شهداء في نابلس، وشهيدٌ في جنين (فيما ارتقى شهيدان في الضفة الغربية في الأسبوع السابق: شهيدٌ في رام الله، وشهيدٌ في سلفيت). واعتَقلت قوات الاحتلال الصهيوني 105 مواطنين، 72 منهم اعتقلتهم في الضفة الغربية، و29 اعتقلتهم في القدس، و4 في النقب بالداخل المحتل (بارتفاعٍ طفيفٍ عن الأسبوع السابق، إذ كانت قد اعتقَلت 103 مواطنين، 72 اعتقلتهم في الضفة الغربية، و27 في القدس، ومواطنَين في الداخل المحتل، ومواطنَين في قطاع غزة، بينما لم تعتقل أي مواطن في غزة في الأسبوع الحالي). أما معتقَلو الضفة الغربية، فاعتُقِل 20 منهم في الخليل، و17 في رام الله، و8 في نابلس، و8 في بيت لحم، و8 في طولكرم، و7 في جنين، ومواطنان في قلقيلية، ومواطن في طوباس، ومواطن في أريحا والأغوار. وأما معتقَلو القدس المحتلة، فمنهم 8 اعتُقِلوا في سلوان، و7 في أبو ديس، و6 في عناتا، و3 في باحات المسجد الأقصى، وآخر في مخيم شعفاط، وآخر في الطور، وآخر في ضاحية السلام، وآخر في منطقة باب الأسباط، وآخر في منطقة باب العامود.ثالثاً: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين:بلغ إجمالي اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين 221 اعتداءً، شملت 50 اعتداءً في القدس، و154 اعتداءً في الضفة الغربية، و7 اعتداءاتٍ في الداخل المحتل أحدها في حيفا وآخر في كفر قاسم و5 اعتداءاتٍ في النقب، و10 اعتداءاتٍ شملت مختلف محافظات قطاع غزة (وقد سجَّلت الاعتداءات ارتفاعًا ملحوظًا عن الأسبوع السابق مقداره 5 اعتداءات في القدس، و18 اعتداءً في الضفة، و4 اعتداءاتٍ في الداخل، بينما انخفضت الاعتداءات في القطاع بمقدار 5 اعتداءاتٍ عن ذلك الأسبوع). وقد توزعت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية على النحو التالي: 29 اعتداءً في الخليل، و26 في نابلس، و21 في رام الله، و16 في أريحا والأغوار، و15 في جنين، و13 في سلفيت، و12 في بيت لحم، و10 في طولكرم، و7 في قلقيلية، و5 في طوباس.الاقتحامات:بلغ إجمالي عدد اقتحامات قوات الاحتلال 87 اقتحامًا، 28 منها للقدس العاصمة، و59 لمحافظات الضفة الغربية. أما اقتحامات الضفة الغربية فشملت 13 اقتحامًا لجنين، و12 للخليل، و10 لرام الله، و7 لنابلس، و6 لطولكرم، و5 لبيت لحم، واقتحامين لقلقيلية، واقتحامين لأريحا، واقتحامًا لسلفيت، وآخر لطوباس. وأما اقتحامات القدس فشملت 5 اقتحاماتٍ لسلوان، و4 للطور، و4 لعناتا، و3 للعيسوية، و3 لأبو ديس، واقتحامين لضاحية السلام، واقتحامين لبلدة بيت إكسا، واقتحامًا لحزما، وآخر لبلدة جبل المكبر، وآخر لبلدة بدو، وآخر لمخيم شعفاط، وآخر لباحات المسجد الأقصى. (وقد سجَّلت الاقتحامات ارتفاعًا ملحوظًا عن الأسبوع السابق مقداره 8 اقتحاماتٍ في القدس، و7 اقتحاماتٍ في الضفة).هدم المنشآت والإخطار بالهدم:هدمت قوات الاحتلال الصهيوني 13 منشأة، توزعت كالتالي: منشأة في سلوان في القدس المحتلة، و3 في الداخل المحتل منشأة في كفر قاسم ومنشأتين في النقب، إضافةً إلى 9 في الضفة الغربية: 3 منشآت في سلفيت، ومنشأتين في نابلس، ومنشأة في الخليل، وأخرى في رام الله، وأخرى في بيت لحم، وأخرى في قلقيلية. وقد أوقفت بناء 24 منشأة في الضفة الغربية: 11 في أريحا، و8 في سلفيت، و3 في طوباس، ومنشأتين في قلقيلية. وقد سلَّمت إخطارًا بهدم منشأة في نابلس بالضفة الغربية. (وقد سجَّلت عمليات الهدم في الداخل المحتل ارتفاعًا مقداره عملياتا هدم مقارنةً بالأسبوع السابق فيما سُجِّل العدد ذاته في كلٍّ من القدس والضفة، بينما انخفض عدد الإخطارات بالهدم عن ذلك الأسبوع إذ كانت قوات الاحتلال قد أخطرت بهدم 10 منشآتٍ إحداها في القدس و9 في الضفة، وكذلك شهدت عمليات إيقاف البناء ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالأسبوع السابق إذ أُوقِف بناء 7 منشآت إحداها في القدس و6 في الضفة في ذلك الأسبوع).ملاحقة المزارعين والصيادين واعتداءات أخرى:تُواصِل قوات الاحتلال ملاحقتها شبه اليومية للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، إذ سُجِّلَت 6 ملاحقاتٍ للصيادين في قطاع غزة إحداها في رفح، و5 في محافظة شمال غزة، إلى جانب 6 ملاحقاتٍ للمزارعين في القطاع أيضًا: ملاحقة في محافظة غزة، وملاحقة في الوسطى، وأخرى في شمال غزة (مقارنةً بالأسبوع السابق الذي شهد 9 ملاحقاتٍ للصيادين في القطاع، و6 ملاحقاتٍ للمزارعين: 4 في القطاع وملاحقتين في الضفة، بينما لم يشهد الأسبوع الحالي أي ملاحقة من هذا النوع في الضفة). تُضاف إلى تلك الاعتداءات اعتداءاتٌ أخرى خارج التصنيفات السابقة بلغ إجماليها 46 اعتداءً (بارتفاعٍ طفيفٍ بمقدار اعتداءٍ واحدٍ عن الأسبوع السابق)، توزعت لتشمل 31 اعتداءً في الضفة الغربية، و11 اعتداءً في القدس، و3 اعتداءاتٍ في النقب بالداخل المحتل، واعتداءً في محافظة خان يونس بالقطاع، وقد كانت الاعتداءات الأخرى الـ31 في محافظات الضفة على النحو الآتي: 8 اعتداءاتٍ في نابلس، و6 في رام الله، و5 في الخليل، و3 في بيت لحم، واعتداءان في قلقيلية، واعتداءان في أريحا والأغوار، واعتداءان في جنين، واعتداءٌ واحدٌ في طولكرم، وآخر في سلفيت، وآخر في طوباس.اعتداءات المستوطنين:رُصِدَت اعتداءات المستوطنين التي بلغت 37 اعتداءً في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. أما في الضفة الغربية فقد رُصِدَ 29 اعتداءً (بانخفاضٍ مقداره 3 اعتداءاتٍ عن الأسبوع السابق): 11 في الخليل، و8 في نابلس، و4 في رام الله، و3 في طولكرم، واعتداءان في بيت لحم، واعتداءٌ في أريحا والأغوار. وأما في القدس فقد رُصِدَت 7 اعتداءات، أحدها في بلدة أبو غوش، وآخر في عين نقوبا، إضافةً إلى 5 اقتحامات للمسجد الأقصى من قِبل المستوطنين (إذ سُجِّل العدد ذاته في القدس في الأسبوع السابق) وأما الداخل المحتل فشهِد اعتداءً واحدًا من قِبل المستوطنين رُصِد في حيفا (بينما لم يشهد الأسبوع السابق اعتداءاتٍ من هذا النوع في الداخل).رابعاً: انتهاكات أجهزة السلطة:رُصِدَت انتهاكاتٌ لأجهزة السلطة في الضفة الغربية بلغ عددها 16 انتهاكًا شملت: ملاحقتين أمنيتين: ملاحقة واحدة في نابلس، وأخرى في الخليل (بانخفاضٍ مقداره 3 ملاحقاتٍ أمنية مقارنةً بالأسبوع السابق)، و14 اعتقالًا سياسيًّا: 8 اعتقالاتٍ في نابلس، و3 في رام الله، واعتقالًا في جنين، وآخر في الخليل، وآخر في سلفيت (بارتفاعٍ بمقدار اعتقالين سياسيين عن الأسبوع السابق، وانخفاضٍ في عدد المدن المستهدفة إذ سُجِّلت اعتقالات في ذلك الأسبوع في كل من نابلس ورام الله وجنين والخليل وقلقيلية وطوباس وأريحا والأغوار، بينما في الأسبوع الحالي لم تسجَّل اعتقالات في قلقيلية وطوباس وأريحا والأغوار وسُجِّل اعتقالٌ في سلفيت).جدير بالذكر أنّ هذا التقرير يصدر بشكل أسبوعي عن مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي ضمن أنشطة برنامج الرصد والتوثيق.