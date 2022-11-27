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دولي

صحيفة إسرائيلية: مونديال قطر وضع إسرائيل أمام حقيقة وواقع مؤلم للغاية

صحيفة إسرائيلية: مونديال قطر وضع إسرائيل أمام حقيقة وواقع مؤلم للغاية
صحفي إسرائيلي يحاول إجراء مقابلة مع مشجع عربي في قطر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن كأس العالم في قطر وضع إسرائيل أمام حقيقة وواقع مؤلم للغاية للإسرائيليين، وهو الرفض والتجاهل والكراهية وعدم قبولهم في بلد عربي مسلم.

وقالت الصحيفة، إن "كل من يزعم أن سكان دول الخليج ليس لديهم عداء تجاه إسرائيل فإنهم ينخدعون ويرون حقيقة مختلفة، سافر مراسلو القنوات الإسرائيلية متحمسين إلى قطر، ونصبوا الكاميرات، وانتظروا وصول العديد من السكان العرب في الخليج والدول العربية الأخرى، لتمجيد إسرائيل، لكنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم في وضع الازدراء والتجاهل والسخرية".

وأضافت: "هناك من قال لهم إنه لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، هناك فلسطين فقط، حقًا هذه صفعة مدوية على الوجه لمن يظن أن السلام في متناول اليد وأن التطبيع مع الدول العربية ليس سوى مسألة وقت، إن سلوك المواطن العربي العادي تجاه إسرائيل يشير إلى عداء يزيد عمره عن 70 عامًا، ويشير إلى أن أصل المشكلة لا يزال قائمًا".

وكان صحفيون ومراسلون إسرائيليون، أعربوا عن استيائهم من الرفض الكبير من قبل الجماهير العربية، خلال تغطيتهم لكأس العالم 2022 في قطر.

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