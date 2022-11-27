دولي

زعيم كوريا الشمالية: هدفنا امتلاك أقوى قوة نووية في العالم

زعيم كوريا الشمالية: هدفنا امتلاك أقوى قوة نووية في العالم
زعيم كوريا الشمالية - كيم جونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأحد، إن "الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم".

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام رسمية فإن  الإعلان جاء بعدما تابع كيم تجربة إطلاق الصاروخ (هواسونج-17) الباليستي الجديد العابر للقارات وتعهد بمواجهة التهديدات النووية الأمريكية بأسلحة نووية الأسبوع الماضي. وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز)

وأوضحت أن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي جاءت خلال ترقيته عشرات من ضباط الجيش الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة.

وقال كيم في أمر ترقية الضباط إن بناء القوة النووية يهدف لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب على نحو يعتمد عليه، وإن "هدف (بلاده) النهائي هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، القوة المطلقة التي لم يسبق لها مثيل خلال القرن".

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