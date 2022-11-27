صحفيون إسرائيليون: نحن غير مرحب بنا في قطر ونخشى مواجهة الجماهير العربية





وتابع موضحاً "في الشارع يرافقنا فلسطينيون وإيرانيون وقطريون ومغاربة وأردنيون وسوريون ومصريون ولبنانيون، جميعهم ينظرون إلينا بنظرات بغيضة، عرّفنا أنفسنا على أننا إسرائيليون، لكن عندما رأينا أن ذلك يؤدي دائمًا إلى مواجهة صعبة مع العرب، وصولًا إلى الشتائم، قررنا تعريف أنفسنا كصحفيين من الإكوادور".



أما الصحفي الإسرائيلي دور هوفمان، أكد أنه، حاول الدخول لمطعم في قطر والتقاط صور لكن تم طرده وسحب هاتفه وحذف الصور بمجرد معرفة أنه إسرائيلي وكذلك سيارات الأجرة ترفض التعامل معهم.







رام الله - دنيا الوطنتحدث صحفيون ومراسلون إسرائليون عن الرفض الكبير من قبل الجماهير العربية، خلال تغطيتهم لكأس العالم 2022 في قطر.وقال مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، راز شاشنيك، إنه "بعد عشرة أيام في الدوحة، من المستحيل عدم إطلاعكم على ما نمر به هنا، نحن غير مرحب بنا".وأضاف: "أخبرنا قطري عندما أخبرناه بأننا من إسرائيل: "حقًا إنه غير مرغوب بكم هنا، ابتعدوا من هنا بأسرع ما يمكن" هكذا بكل وضوح رغم أن بلده المضيف".