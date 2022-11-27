هل سيطرأ تغيير على صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار في غزة؟

خاص دنيا الوطن - تامر عليان - سندس الخطيب

كثر الحديث في الآونة الأخيرة، عن آلية جديدة سيتم العمل بها في توزيع المنحة القطرية 100 دولار الخاصة بالأسر المتعففة في قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للمواطنين معلومات عن وجود آلية جديدة لصرف المنحة القطرية مع بداية العام المقبل 2023، وإدخال بعض التعديلات عليها.

وطرح المواطنون سؤالهم المعتاد، هل سيكون هناك أسماء جديدة؟ وهل سيتم إضافة أسماء وإزالة أخرى في حال تم تطبيق هذه الآلية؟.

وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، وعلى لسان الناطقة باسمها عزيزة الكحلوت نفت كل الأخبار التي يتم تداولها حول آلية جديدة سيتم العمل بها مطلع العام، وقالت إنه لا معلومات أو تأكيدات حتى اللحظة.

وأوضحت الكحلوت في حديث لـ "دنيا الوطن" إنهم لم يبلغوا بأي مستجدات حول المنحة القطرية وصرف مساعدات الـ 100 دولار حتى اللحظة، وإنهم مستمرون بالعمل بذات الآلية الحالية.

يشار إلى أن المنحة الأميرية القطرية الشهرية لغزة يخصص منها 10 مليون دولار للأسر المتعففة بحيث يوزع 100 دولار لكل عائلة، ويتم صرفها عن الأمم المتحدة لقطاع غزة، بالتنسيق مع وزارة التنمية.

ويتم توزيع الـ 100 دولار عبر الأمم المتحدة والشركاء المعتمدين، وذلك بعد وصول رسالة نصية لكل مستفيد يتضمن كود خاص بعملية استلام المبلغ وهو 310 شيكل ثابتة كل شهر.

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة التنمية سابقاً، سبب تثبيت صرف مبلغ 310 شيكل للمستفيد وليس 100 دولار.

وقالت الكحلوت في حديث سابق لـ "دنيا الوطن" إن "عدد المستفيدين من المنحة القطرية يفوق الـ 100 ألف مستفيد، لافتة إلى أن العدد طرأ عليه زيادة لأسماء ليست بالجديدة، إنما كانت موجودة من قبل وكان الصرف متوقف لخلل فني في بياناتها ".

وتابعت "حتى يستفيد جميع الزيادات والتي وصلت من خلالها الأعداد فوق ال100 ألف، مستفيد تم تثبيت سعر صرف الدولار 310 حتى يستطيعوا الصرف للأعداد التي أُضيفت على المنحة من الموجودين على النظام".

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن في شهر آيار/مايو الماضي عن اعتماد تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة بمبلغ 360 مليون دولار.

وقال العمادي إنه تم اعتماد المنحة القطرية بمبلغ 360 مليون دولار لقطاع غزة والتي تشمل وقود محطة توليد الكهرباء، ومبلغ الـ 100 دولار التي تصرف للأسر المتعففة والفقيرة شهريًا، وأشياء أخرى.

مشاريع العام المقبل

وحول مشاريع وزارة التنمية للعام المقبل، أوضحت الكحلوت في سياق حديثها مع "دنيا الوطن" أن الوزارة لا زالت في طور إعداد الخطة الخاصة بها للعام المقبل 2023، ولفتت إلى أنه حين يتم الانتهاء منها، سيكون بالإمكان الحديث عنها بشكل رسمي وواضح، وإطلاع الجميع عليها.

وحول خطة الوزارة للتعامل مع فصل الشتاء، ودعم المواطنين المتعففين، قالت الكحلوت إن هناك لجاناً قائمة على تقييم وضع الأسر التي تتعرض للأضرار في الشتاء.

وأضافت أن اللجان تعمل على تقييم الأمور وفق نوع الضرر وتقديم المساهمات اللازمة لها بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الإغاثية.