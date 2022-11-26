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شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع
صيادو قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فإن بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة، والغاز السام المسيل للدموع، باتجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمالا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشارت المصادر إلى أن بحرية الاحتلال فتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين وأجبرتهم على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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