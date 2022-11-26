عاجل

  • جيش الاحتلال يبدأ غدًا الأحد مناورات عسكرية للاستعداد لعمليات متعددة الساحات والتنسيق بين القوات البرية والجوية


شؤون فلسطينية

رئاسة التشريعي تدعو البرلمانات العربية لحراك برلماني ضاغط لإنهاء حصار غزة

رئاسة التشريعي تدعو البرلمانات العربية لحراك برلماني ضاغط لإنهاء حصار غزة
التشريعي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس المجلس التشريعي بغزة بالإنابة أحمد بحر البرلمانات العربية المجتمعة في القاهرة إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما.

وشدد بحر في رسالة وجهها لرئاسة البرلمان العربي على ضرورة تحمل البرلمانات العربية مسئولياتها الإنسانية والسياسية والقانونية بممارسة حراك برلماني ضاغط في اتجاه كسر الحصار وإمداد قطاع غزة بمقومات الحياة الأساسية، داعيا للخروج بقرارات عملية لعزل الاحتلال وتجريمه في مختلف المحافل الدولية.

وأكد أن "حصار غزة يعدّ جريمة ضد الإنسانية بحق أكثر من مليوني إنسان فلسطيني، في سابقة تاريخية وانتهاكا صارخا لأبسط المبادئ القانونية والإنسانية، ويمثل عقاباً جماعياً ترفضه وتجرّمه كل القيم والمواثيق الدولية".

وأضاف بحر: "لقد أثّر الحصار بشكل كارثي على شتى مناحي الحياة، وفق ما رصدته ووثقته المنظمات الدولية".

وأشار لحادثة الحريق المُفجعة التي وقعت بمنزل عائلة أبو ريا في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، وأودت بحياة العائلة بأكملها والمكونة من 22 فرداً من بينهم أطفال، لتذكر العالم بالمأساة الإنسانية التي تعيشها غزة تحت الحصار.

أخبار ذات صلة

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

&#34;الخارجية&#34; تعزي برحيل وزير خارجية بيلاروسيا

"الخارجية" تعزي برحيل وزير خارجية بيلاروسيا

&#34;الخارجية&#34; تطلق تحذيرًا بشأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة

"الخارجية" تطلق تحذيرًا بشأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة

البرلمان العربي يرحب بتشكيل لجنة وزارية عربية لمساندة فلسطين

البرلمان العربي يرحب بتشكيل لجنة وزارية عربية لمساندة فلسطين

انتخاب فتوح نائبًا لرئيس الاشتراكية الدولية

انتخاب فتوح نائبًا لرئيس الاشتراكية الدولية

إعلام إسرائيلي يكشف هوية القتيل الثاني في تفجيرات القدس

إعلام إسرائيلي يكشف هوية القتيل الثاني في تفجيرات القدس

جنين: إصابات بمواجهات مع الاحتلال في رمانة وجبع

جنين: إصابات بمواجهات مع الاحتلال في رمانة وجبع

مجدلاني يدعو لعدم التعاطي مع وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة ودعم فلسطين

مجدلاني يدعو لعدم التعاطي مع وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة ودعم فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

رئاسة التشريعي تدعو البرلمانات العربية لحراك برلماني ضاغط لإنهاء حصار غزة

رئاسة التشريعي تدعو البرلمانات العربية لحراك برلماني ضاغط لإنهاء حصار غزة

انتخاب فتوح نائبًا لرئيس الاشتراكية الدولية

انتخاب فتوح نائبًا لرئيس الاشتراكية الدولية

جنين: إصابات بمواجهات مع الاحتلال في رمانة وجبع

جنين: إصابات بمواجهات مع الاحتلال في رمانة وجبع

قوات الاحتلال تعتقل شابًا جنوب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شابًا جنوب جنين

نابلس: اجتماع يناقش تعزيز التعاون بين نقابات العمال والمنظمات الشعبية

نابلس: اجتماع يناقش تعزيز التعاون بين نقابات العمال والمنظمات الشعبية

القاهرة: انطلاق اجتماعات البرلمان العربي لبحث عدة قضايا أهمها القضية الفلسطينية

القاهرة: انطلاق اجتماعات البرلمان العربي لبحث عدة قضايا أهمها القضية الفلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأعضاء إقليم حركة (فتح) لمحافظة نابلس

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأعضاء إقليم حركة (فتح) لمحافظة نابلس

منوعات

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

عربي

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة &#34;أوبك بلس&#34; الأخير

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة "أوبك بلس" الأخير