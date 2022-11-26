دولي

لهذا السبب توقفت حركة القطارات في إسرائيل

لهذا السبب توقفت حركة القطارات في إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، السبب وراء توقف حركة القطارات في إسرائيل مساء اليوم. 

ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن سبب توقف حركة القطارات في إسرائيل مساء اليوم هو خلل غير معتاد في حاسوب الإشارات المركزي. 

هذا وأعلنت صحيفة (يديعوت أحرنوت) عن اختراق مجموعة من "الهاكرز" تسمى "Black Magic" العديد من مواقع الويب في إسرائيل وأفسدت صفحاتهم الرئيسية بإعلاناتها. 

وأفادت الصحيفة بأن مجموعة "الهاكرز" قامت بنشر بيانات حوالي 5000 إسرائيلي تتضمن تفاصيل شخصية وعناوين وبطاقات هوية.

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