إعلام إسرائيلي يكشف هوية القتيل الثاني في تفجيرات القدس

هذا وأعلنت مستشفى شعاري تسيديك الإسرائيلي، أن المستوطن قُتل متأثرًا بإصابته في تفجيرات القدس التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي.وذكرت (القناة 12)، أن اسم القتيل الثاني في تفجيرات القدس هو المستوطن تيدسا تشوما (50 عامًا) من أصول إثيوبية.الجدير بالذكر، أنه مع مقتل المستوطن مساء اليوم، ترتفع حصيلة قتلى وإصابات تفجيرات القدس إلى قتيليْن و22 إصابة بجروح مختلفة.