موسكو: واشنطن طورت نوع قاتل من فيروس (كورونا)





كما وأشارت الدفاع الروسية إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) لا تستطيع مكافحة هذا المتغير الأميركي الصنع، وفق ما نشرته قناة (الميادين).



وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف إنّه "في تشرين الأول/ أكتوبر، تم إنشاء مُمْرِض اصطناعي لعدوى فيروس كورونا في جامعة بوسطن بناءً على سلالة أوميكرون ومتغير ووهان الأصلي، وقد تسبب الفيروس المعدل الذي صنعه الأميركيون في وفاة 80% من حيوانات التجارب".



وبيّن كيريلوف أنّ "المتغير تسبب في ظهور أعراض عصبية غير نمطية على الحيوانات التي تم إجراء التجارب عليها"، متابعاً أنّ "الخصائص الوقائية للأجسام المضادة تقل 11 مرة عند التفاعل مع مسبب مرض جديد، واللقاحات الموجودة ضده غير فعالة".



ولفت المسؤول الروسي إلى أنّه "على الرغم من المخاطر البيولوجية العالية، تم تمويل الدراسة من ميزانية الدولة الأميركية بدون الحصول على الموافقة المناسبة من الهيئة الوطنية للسلامة الحيوية".

رام الله - دنيا الوطنوجهت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، "اتهامات" للولايات المتحدة بتطوير نوع قاتل من فيروس (كورونا) بناءً على سلالة (أوميكرون) ومتغير (ووهان) الأصلي.