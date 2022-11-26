دولي

روسيا تكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى مع أوكرانيا

روسيا تكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى مع أوكرانيا
جنود الجيش الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استعادة تسعة من جنودها من أوكرانيا، وذلك تنفيذاً للمحادثات التي جرت سابقاً بين الجانبين من أجل تبادل الأسرى. 

كما وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن الجنود التسعة نقلوا إلى الأراضي الروسية، وفق قناة (العربية). 

وأشارت إلى أن الأسرى كانوا في حالة صحية سيئة، يواجهون خطر الموت على الأراضي الأوكرانية.

أما على صعيد تطورات القتال الميدانية، فأشارت إلى أن الجيش تصدى لمحاولة أوكرانية الهجوم في بلدة نوفوسيلوفسكي في محور كوبيانسك، ما أدى للقضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا.

وأضافت أن القوات الروسية صدت عدة هجمات أوكرانية في ثلاث مناطق بدونيتسك، ما أدى إلى مقتل 70 عسكريًا أوكرانيًا.

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني أن صفقة التبادل أسفرت عن استعادة 12 شخصاً بينهم 3 مدنيين.

يذكر أن مصادر مطلعة كانت أفادت سابقاً بأن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات، الأسبوع الماضي، لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب، واستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وإفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني، بحسب ما نقلت رويترز في حينه.

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