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سوريا ترد على تصريحات "أردوغان" بشأن عودة العلاقات بينهما

سوريا ترد على تصريحات "أردوغان" بشأن عودة العلاقات بينهما
الرئيس التركي ونظيره السوري
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، أن سوريا لا تثق كثيرًا في التصريحات التركية بشأن عودة العلاقات بين الجانبين. 

وقالت شعبان في تصريحات لها: إن دمشق "لا تثق" في كل ما يصدر عن تركيا في وسائل الإعلام، مشددة أنها "لا علاقة لها بالواقع"، بحسب ما نقلته قناة (الشرق). 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، استعداده للقاء نظيره السوري، معتبراً أن "لا خلافات أبدية" في السياسة، وذلك بعد أيام على شن أنقرة ضربات جوية استهدفت شمال سوريا، ضمن ما أطلقت عليه اسم عملية "المخلب- السيف"، بعد أسبوع على اعتداء دام في إسطنبول اتهمت كلاً من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالضلوع فيه.

ورأت شعبان، في لقاء مع (قناة الإخبارية السورية)، أن تصريحات الرئيس التركي "إعلامية لا علاقة لها بالواقع"، مضيفة: "نحن حتى الآن لا نثق في كل ما يصدر عنهم في وسائل الإعلام، ولا يوجد أي شيء رسمي".

وتابعت: "نحن نسمع هذه التصريحات منذ أشهر، وهم يصرحون لأسبابهم الخاصة، سواء كانت أسباباً انتخابية، أو استخدامها كورقة مع دول أخرى، أو للضغط على أطراف أخرى، هم لديهم أجندتهم لكن لا علاقة لها بالحقيقة والواقع".

وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي، قال أردوغان، إن اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، "غير مطروح"، ولكنه "ممكن عندما يحين الوقت المناسب"، مشددًا على أن هدف بلاده في سوريا هو "تطهيرها من العناصر الإرهابية".

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