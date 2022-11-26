شاهد: إطلاق فعاليات معرض فلسطين العقاري 2022 في رام الله

أُطلق في رام الله فعاليات معرض فلسطين العقاري 2022 والذي سيقام الأسبوع المقبل على مدار ثلاثة أيام.





ويفتتح المعرض بتاريخ 28 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وحتى 30 من نفس الشهر، بمبادرة من اتحاد المطورين العقاريين.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، نظمته الجهات القائمة على الحدث، بمشاركة وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان سليم أبو ظاهر، ورئيس الاتحاد علاء أبو عين، ومدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين ناصر باكير، ومدير فروع الضفة في البنك الإسلامي العربي نظام الزامل.

















رام الله - دنيا الوطنوقال مدير فروع الضفة في البنك الإسلامي العربي، نظام الزامل، إن البنك الإسلامي العربي بشكل عام يهتم في كافة القطاعات سواء الطبية أو التعليمية، ولكن القطاع العقاري له اهتمام خاص به.وأضاف في تصريح لـ "دنيا الوطن": أن ذلك يُنظر له من باب تثبيت الناس والمواطنين في هذا البلد من خلال توفير برامج التمويل التي تُمكن المواطنين من شراء البيوت أو العقارات أو الشقق بطريقة آمنة وشروط ميسرة يستطيع المواطن أن يعيش حياة آمنة وسليمة في هذا البلد".من جهته، دعا مدير النبالي والفارس للعقارات، عماد الخطيب جميع إخواننا المواطنين والمراقبين والاقتصادين والسياسيين للمشاركة في معرض فلسطين العقاري من 28 إلى 30 نوفمبر في فندق "الميلينيوم"، الذي سوف يكون رائع في كل المقاييس".