العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

رام الله - دنيا الوطنعثرت فرق الدفاع المدني والصحة والشرطة جثتي طفلين تم فقدانهم جراء السيول التي اجتاحت منزلهم في العراق قرية حسار الكبرى في كركوكوكانت الأسرة تعمل في حراسة حوض للأسماك، وفقد لهما طفلان بسبب الفيضان وفق ما أعلنه موقع (روسيا اليوم).وقال نائب قائد الشرطة كركوك لشبكة (رووداو الإعلامية): إن "حادث الفيضان الذي حدث اليوم تبين خلاله فقدان طفلين اثنين أعمارهما سنة ونصف السنة، وآخر شهر".وأضاف مدير الدفاع المدني "نتيجة الأمطار وتواجد منزل العائلة في منطقة منخفضة، اجتاحت السيول تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن "بقية العائلة تم إنقاذهم وهم 12 شخصا ويتواجدون الآن في مكان آمن".وضربت موجة أمطار غزيرة صباح اليوم مناطق متفرقة من مدن ومحافظات إقليم كردستان، ومن المتوقع استمرارها حتى يوم الأحد المقبل وطلب من الأهالي أن يكونوا حذرين حفاظا على أرواحهم.