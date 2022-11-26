عربي

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
عثرت فرق الدفاع المدني والصحة والشرطة جثتي طفلين تم فقدانهم جراء السيول التي اجتاحت منزلهم في العراق قرية حسار الكبرى في كركوك

وكانت الأسرة تعمل في حراسة حوض للأسماك، وفقد لهما طفلان بسبب الفيضان وفق ما أعلنه موقع (روسيا اليوم).

وقال نائب قائد الشرطة كركوك لشبكة (رووداو الإعلامية): إن "حادث الفيضان الذي حدث اليوم تبين خلاله فقدان طفلين اثنين أعمارهما سنة ونصف السنة، وآخر شهر".

وأضاف مدير الدفاع المدني "نتيجة الأمطار وتواجد منزل العائلة في منطقة منخفضة، اجتاحت السيول تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن "بقية العائلة تم إنقاذهم وهم 12 شخصا ويتواجدون الآن في مكان آمن".

وضربت موجة أمطار غزيرة صباح اليوم مناطق متفرقة من مدن ومحافظات إقليم كردستان، ومن المتوقع استمرارها حتى يوم الأحد المقبل وطلب من الأهالي أن يكونوا حذرين حفاظا على أرواحهم.

أخبار ذات صلة

سوريا ترد على تصريحات &#34;أردوغان&#34; بشأن عودة العلاقات بينهما

سوريا ترد على تصريحات "أردوغان" بشأن عودة العلاقات بينهما

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة &#34;أوبك بلس&#34; الأخير

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة "أوبك بلس" الأخير

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

العراق يعتزم نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

بالفيديو.. اندلاع حريق في مقر إقامة السفير الجزائري وسط موسكو

بالفيديو.. اندلاع حريق في مقر إقامة السفير الجزائري وسط موسكو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية بيت لحم تعلن إطلاق فعاليات أعياد الميلاد

بلدية بيت لحم تعلن إطلاق فعاليات أعياد الميلاد

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

&#34;الديمقراطية&#34;: تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

"الديمقراطية": تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

(حماس) تثمّن انسحاب طفلة لبنانية من بطولة كرة الطاولة رفضًا للتطبيع

(حماس) تثمّن انسحاب طفلة لبنانية من بطولة كرة الطاولة رفضًا للتطبيع

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني يؤكد على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني يؤكد على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة و20 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: وفاة و20 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

منوعات

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

عربي

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة &#34;أوبك بلس&#34; الأخير

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة "أوبك بلس" الأخير