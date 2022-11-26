اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع



وبحسب موقع (سكاي نيوز) عربي، فقد أفادت الداخلية اليمنية في بيان، بأن "جنديا في القوات المشتركة قتل إثر هجوم بطيران مسير لمليشيات الحوثي الإرهابية استهدف موقع الجُبّ العسكري بمحافظة الضالع".



وأضافت أن "الاعتداء تسبب في إصابة 3 جنود آخرين بإصابات متفرقة، موضحة أن حالاتهم الصحية متوسطة، دون ذكر المزيد من التفاصيل".



ومساء الأربعاء، أعلن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين من قوات الجيش في هجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة الحوثي على اللواء 23، التابع لقوات المنطقة العسكرية الأولى في منطقة العلم على بعد 130 كيلومترا من مديرية العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت.



وفي الآونة الأخيرة، شنت جماعة الحوثي هجمات باستخدام طائرات مسيرة على 3 موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، وسط إدانات محلية ودولية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية اليمنية مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، في قصف شنه (الحوثيون)، أمس الجمعة بطائرة مسيرة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.