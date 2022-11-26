شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأعضاء إقليم حركة (فتح) لمحافظة نابلس

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأعضاء إقليم حركة (فتح) لمحافظة نابلس
الرئيس عباس يلتقي بأعضاء إقليم حركة (فتح) لمحافظة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد إقليم حركة (فتح) لمحافظة نابلس، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان.

وأطلع أعضاء الإقليم، الرئيس عباس على أوضاع محافظة نابلس، وما تتعرض له من اقتحامات متواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمحافظة وقراها ومخيماتها، واستمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين التي تتم تحت حماية قوات الاحتلال.

وأشاد بتصاعد المقاومة الشعبية السلمية في نابلس، وقراها، ومخيماتها، في مواجهة اعتداءات المستوطنين، مشددا على ضرورة دعمها واسنادها بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

وأصدر الرئيس، تعليماته للجهات المعنية كافة، بالعمل الفوري على تقديم كل أشكال الدعم من أجل تعزيز أبناء شعبنا في محافظة نابلس، ومشددا على الدور الذي تلعبه حركة "فتح" في هذا الخصوص.

وأكد  الرئيس الفلسطيني، على أهمية الالتزام بالقانون والحفاظ على السلم الأهلي.

أخبار ذات صلة

القاهرة: انطلاق اجتماعات البرلمان العربي لبحث عدة قضايا أهمها القضية الفلسطينية

القاهرة: انطلاق اجتماعات البرلمان العربي لبحث عدة قضايا أهمها القضية الفلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

شاهد: مركز الميزان يعرض فيلماً عن معاناة المرضى بغزة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي

شاهد: مركز الميزان يعرض فيلماً عن معاناة المرضى بغزة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي

النضال الشعبي تدعو الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي يمولها

النضال الشعبي تدعو الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي يمولها

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

رام الله: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بمحاولة سرقة صراف آلي

رام الله: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بمحاولة سرقة صراف آلي

&#34;الديمقراطية&#34;: تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

"الديمقراطية": تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

&#34;الديمقراطية&#34;: تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

"الديمقراطية": تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني يؤكد على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني يؤكد على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة و20 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: وفاة و20 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق

شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق

منوعات

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

عربي

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة &#34;أوبك بلس&#34; الأخير

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة "أوبك بلس" الأخير

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق