تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأعضاء إقليم حركة (فتح) لمحافظة نابلس





رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد إقليم حركة (فتح) لمحافظة نابلس، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان.وأطلع أعضاء الإقليم، الرئيس عباس على أوضاع محافظة نابلس، وما تتعرض له من اقتحامات متواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمحافظة وقراها ومخيماتها، واستمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين التي تتم تحت حماية قوات الاحتلال.وأشاد بتصاعد المقاومة الشعبية السلمية في نابلس، وقراها، ومخيماتها، في مواجهة اعتداءات المستوطنين، مشددا على ضرورة دعمها واسنادها بما يحقق الأهداف المرجوة منها.وأصدر الرئيس، تعليماته للجهات المعنية كافة، بالعمل الفوري على تقديم كل أشكال الدعم من أجل تعزيز أبناء شعبنا في محافظة نابلس، ومشددا على الدور الذي تلعبه حركة "فتح" في هذا الخصوص.وأكد الرئيس الفلسطيني، على أهمية الالتزام بالقانون والحفاظ على السلم الأهلي.