شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن "المفاوضات يبين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال لإبرام اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية والتي تمتد لمعلومات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هو تعد صارخ على القانون الدولي، خصوصا وان الشرطة الأوروبية (يوروبول) المناط بها تبادل المعلومات الأمنية بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة، وبينها ودول العالم من جهة أخرى يتواجد لها بعثة دائمة في مدينة رام الله بالضفة الغربية منذ عام 2006".

وأوضحت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، أن "هذه الاتفاقية عدا عن كونها تجاوزا للسيادة الفلسطينية وتعدي على القانون الدولي تشكل تهديدا كبيرا على الفلسطينيين سواء داخل أو خارج فلسطين وبشكل خاص في دول الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص الناشطين الأوروبيين في حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليهم".

وأضافت "في الوقت الذي ينتظر الشعب الفلسطيني من دول أوروبا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكين شعبنا من ممارسة سيادته على ارضه وانهاء الاحتلال الصهيوني الذي يمارس يوميا ابشع الانتهاكات بحق شعبنا ومقدساته، تبرز هذه المساعي من بعض دول أوروبا لتكرس ازدواجية المعايير التي يتبعها المجتمع الغربي تجاه قضية فلسطين".

وثمنت الجبهة "موقف الدول الأوروبية التي سجلت رفضها لهذه الاتفاقية مطالبة بقية دول الاتحاد الأوروبي الى وقف هذه المفاوضات فورا وتصويب موقفها من الاحتلال وانتهاكاته ودعم حقوق الشعب الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

القاهرة: انطلاق اجتماعات البرلمان العربي لبحث عدة قضايا أهمها القضية الفلسطينية

القاهرة: انطلاق اجتماعات البرلمان العربي لبحث عدة قضايا أهمها القضية الفلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأعضاء إقليم حركة (فتح) لمحافظة نابلس

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأعضاء إقليم حركة (فتح) لمحافظة نابلس

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

شاهد: مركز الميزان يعرض فيلماً عن معاناة المرضى بغزة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي

شاهد: مركز الميزان يعرض فيلماً عن معاناة المرضى بغزة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي

النضال الشعبي تدعو الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي يمولها

النضال الشعبي تدعو الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي يمولها

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

رام الله: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بمحاولة سرقة صراف آلي

رام الله: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بمحاولة سرقة صراف آلي

&#34;الديمقراطية&#34;: تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

"الديمقراطية": تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

&#34;الديمقراطية&#34;: تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

"الديمقراطية": تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني يؤكد على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني يؤكد على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة و20 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: وفاة و20 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق

شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق

منوعات

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

عربي

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة &#34;أوبك بلس&#34; الأخير

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة "أوبك بلس" الأخير

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق