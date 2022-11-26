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شؤون فلسطينية

شاهد: مركز الميزان يعرض فيلماً عن معاناة المرضى بغزة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي

شاهد: مركز الميزان يعرض فيلماً عن معاناة المرضى بغزة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي
جانب من فعالية حضور الفيلم
خاص دنيا الوطن-محمد عوض
عرض مركز الميزان لحقوق الإنسان فيلماً وثائقياً من انتاج المركز والذي يتحدث عن معاناة المسافرين المرضى عبر معبر بيت حانون/إيرز، وذلك في مدينة غزة.

وناقش الفيلم المعاناة الذي يتعرض لها المرضى الأطفال، الذين يحتاجون للعلاج داخل أراضي عام 48 والضفة الغربية والذين لا يستطيعون السفر بسبب منع سلطات الاحتلال تنقلهم من غزة إلى الضفة الغربية.

 وحضر الفيلم سفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون بورغ سيدورف، وعدد من الدبلوماسيين وممثلون عن منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، وعدد من المؤسسات الدولية والحقوقية وممثلين عن المجتمع المدني.

 من جانبه، قال عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الانسان، بأن مركز الميزان عرض فيلماً من إنتاجه، ألقى الضوء على معاناة المرضى خاصة مرضى الأطفال، لأن قطاع غزة تحت الحصار منذ 15 عام، ويطال بتأثيراته كافة مناحي حياة الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الضحايا الأخطر والأهم لهذا الحصار هم المرضى وذلك بفعل مفاعيل الحصار المفروض على قطاع غزة، لافتاً إلى أنه "لا خيارات أخرى للمرضى سوى العلاج خارج قطاع غزة، والوقت هنا في صالح مرضى السرطان، لان وقتهم يحسب باليوم وليس بالأسابيع أو بالأشهر".

وحمل يونس في تصريح لـ "دنيا الوطن" رسالة للمجتمع الدولي بأن يضعوا حداً لهذه المعاناة، وتوطين الخدمة في قطاع غزة لأنه لم يعد ممكناً استمرار الحياة دون توفير أدنى مقومات الحياة، لان قطاع غزة لم يعد قادراً على اكمال الحياة دون أساسيات الحياة                                 
وقال يونس: "إننا في مركز الميزان نسعى دوماً للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمرضى للسفر خاصة مرضى السرطان، وان مجموع من تقدم للميزان حصل 40% منهم على تصريح، وبالتالي اننا امام وضع صعب، وان عملنا إيصال المرضى لحقوقهم وعلاجهم".



 

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