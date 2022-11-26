رام الله: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بمحاولة سرقة صراف آلي





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام، ان الشرطة أحبطت فجر اليوم محاولة لسرقة صراف آلي لاحد البنوك في شارع القدس في المحافظة.



وأضافت الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبعد تلقي غرفة عمليات شرطة المحافظة لبلاغ يفيد وجود شخص محاولاً تكسير صراف آلي لاحد البنوك، على الفور تم تحريك دورية مركز المدينة والدورية المشتركة للمكان، وقبل وصول الدوريات لاذ الشخص بالفرار وبعد المتابعة والتحري من قبل إدارة المباحث العامة والأدلة الجنائية في الشرطة تم القبض على المشتبه فيه بالإضافة إلى ضبط الأدوات التي استخدمها في محاولة السرقة وبسماع أقواله أفاد بقيامه بمحاولة سرقة الصراف الآلي واعترف بسرقة منزل شقيقه بالأمس.



وأكدت الشرطة بأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه فيه لإحالته لجهة الاختصاص.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على المشتبه فيه بمحاولة سرقة الصراف الآلي التابع لإحدى البنوك في رام الله.