دولي

من هو المرشح الذي سيدعمه مالك (تويتر) في الانتخابات الأمريكية 2024؟

من هو المرشح الذي سيدعمه مالك (تويتر) في الانتخابات الأمريكية 2024؟
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، يوم الجمعة، دعمه لـ (رون ديسانتيس)، إذا قرر حاكم فلوريدا ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024.

وفاز ديسانتيس في وقت سابق من هذا الشهر على منافسه الديموقراطي تشارلي كريست بنحو 20 نقطة مئوية ليعاد انتخابه حاكما لفلوريدا ويعزز وضعه كأبرز نجم صاعد في الحزب الجمهوري. وفق (سكاي نيوز)

ويُنظر إلى ديسانتيس على أنه منافس محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، كما وأنه قد أعلن دونالد ترامب قبل عشرة أيام ترشحه للانتخابات مرة أخرى في عام 2024.

وغرد ماسك على (تويتر) إن "تفضيلي لرئاسة عام 2024 هو شخص عاقل وسطي، كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لإدارة بايدن، لكني أشعر بخيبة أمل حتى الآن".

وعندما سُئل عما إذا كان سيدعم ديسانتيس في عام 2024 قال ماسك في تغريدة "نعم".

وقال مالك شركة (تويتر): "للتذكير، كنت مؤيدا بقوة لرئاسة أوباما وبايدن وصوتت على مضض لبايدن على ترامب".

وسبق أن قال ماسك في يونيو إنه يميل لدعم ديسانتيس لمنصب الرئيس في عام 2024، مضيفا أن حاكم فلوريدا سيهزم بسهولة بايدن في الانتخابات.

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