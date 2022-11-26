شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

"الديمقراطية": تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، من خطورة النتائج التي أسفرت عنها دراسة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، والتي أكدت الحجم الواسع للانزياح المجتمعي في إسرائيل نحو الفاشية، وتزايد حدة العداء للفلسطينيين في أراضي 48 وفي الأراضي المحتلة (الضفة الفلسطينية وقطاع غزة).

وكان المعهد المذكور أصدر تقريراً ذكر فيه، أن 71% من الإسرائيليين يوافقون على إعدام الفلسطينيين المتهمين بعمليات سقط فيها قتلى إسرائيليون.

كما ذكر المعهد أن 45,5% من الإسرائيليين، يطالبون بإطلاق النار المكثف والعشوائي على المناطق السكنية الفلسطينية، لترهيبهم وشلهم وكي وعيهم، استباقاً لقيامهم بأي عمل ضد جيش الاحتلال.

وقالت الجبهة في بيان لها: إن "نتائج الدراسة كما وزعها المعهد الإسرائيلي المذكور، يتم الكشف عنها في الوقت الذي وافق فيه رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتيناهو على تعيين رئيس الحركة الصهيونية الفاشية ايتمار بن غفير وزيراً للأمن الداخلي، ومده بصلاحيات شبه مطلقة، لتصعيد القمع الدموي ضد شعبنا في الأراضي المحتلة، وشرعنة 65 بؤرة استيطانية".

وأضافت، "لم يكن لهذا الانزياح الإسرائيلي الفاضح نحو الفاشية، في أوساط الإسرائيليين اليهود، وعلى المستويات السياسية الأولى في الأحزاب اليهودية، لولا الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة خصوصاً، والغرب عموماً لدولة الاحتلال، وتغاضيها عن جرائمها اليومية ضد شعبنا، وسنّ قوانين جائرة في أنحاء أوروبا، تجرّم انتقاد إسرائيل ومعارضتها بدعوى مكافحة اللاسامية".

وختمت الجبهة داعية إلى "أوسع تحرك للكشف حقيقة ما يدور في المجتمع الإسرائيلي، من تطورات تحوله إلى بيئة فاشية دموية تمهد لجولة حرب جديدة ضد شعبنا يتم التحضير لها في أروقة حكومة نتنياهو القادمة".

أخبار ذات صلة

القاهرة: انطلاق اجتماعات البرلمان العربي لبحث عدة قضايا أهمها القضية الفلسطينية

القاهرة: انطلاق اجتماعات البرلمان العربي لبحث عدة قضايا أهمها القضية الفلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأعضاء إقليم حركة (فتح) لمحافظة نابلس

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأعضاء إقليم حركة (فتح) لمحافظة نابلس

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

شاهد: مركز الميزان يعرض فيلماً عن معاناة المرضى بغزة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي

شاهد: مركز الميزان يعرض فيلماً عن معاناة المرضى بغزة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي

النضال الشعبي تدعو الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي يمولها

النضال الشعبي تدعو الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي يمولها

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

رام الله: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بمحاولة سرقة صراف آلي

رام الله: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بمحاولة سرقة صراف آلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

السفيرة أبو حصيرة تبحث مع بلدية ترومبليه الفرنسية تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

تقرير: الاستيطان مشروع استعماري بغلاف أيديولوجي يدر أرباحاً هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي

&#34;الديمقراطية&#34;: تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

"الديمقراطية": تحذر من الانزياح الإسرائيلي الجماعي نحو الفاشية كما كشفت عنه الدراسات الأخيرة

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني يؤكد على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني يؤكد على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة و20 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: وفاة و20 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق

شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق

منوعات

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

عربي

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة &#34;أوبك بلس&#34; الأخير

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة "أوبك بلس" الأخير

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق