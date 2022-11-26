طالع: كشف جوازات مصرية وآلية السفر عبر معبر رفح الأحد
أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع ليوم غدٍ الأحد.
وأوضحت أن السفر سيكون للحافلتان: الأولى، والثانية من كشف المسافرين رقم(39/2022) للتحميل اضغط هنا.
كما أعلنت عن سفر الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (46/2022) للتحميل اضغط هنا.
وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.
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