الاحتلال يعلن العثور على عبوة متفجرّة في مدينة بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأنه تم العثورعلى جسم مشبوه على شكل عبوة ناسفة أنبونية صغيرة بالقرب من جسر الأوتار في مدخل المدينة.ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن المكان قد أُغلق أمام حركة السير ومن ثم أُعيد فتحه بعد أن قام خبراء متفجرات بنقل الجسم دون أن يُصاب أحد بأذى.وفي وقت سابق، قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن "قوات الشرطة الإسرائيلية ستعمل في جميع المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حالة تأهب عالية، خوفا من استمرار موجة الهجمات".