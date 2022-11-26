منظمة التحرير الفلسطينية تكرم النائب الأردني خليل عطية

رام الله - دنيا الوطنكرم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري رمزي رباح، النائب الأردني، ونائب رئيس البرلمان العربي خليل عطية، ومنحه درعا لدوره في قيادة الجهد البرلماني الأردني والعربي، لاعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري، ومطالباته المستمرة بمحاسبتها ومقاطعتها، ومحاكمة مجرمي الحرب فيها، ممن نفذوا جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وأشار رمزي رباح بالدور الهام للنائب خليل عطية، في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، مؤكدا أن دائرة مناهضة الفصل العنصري تجري عدة اتصالات مع نواب في البرلمان الأردني، لتشكيل لجنة في البرلمان العربي لمناهضة الفصل العنصري، والتحرك إلى البرلمان الدولي لمحاسبة دولة الاحتلال الاسرائيلي وعزلها، وتعليق عضويتها في البرلمان، لاعتبارها دولة استعمار وفصل عنصري.وحضر التكريم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور أحمد الخلايلة، والنواب خليل عطية، وائل رزوق، عبير الجبور، رهق الزواهرة، ريما العموش، ميادة شريم، عبد الله أبو زيد، محمد الهلالات وفادي العدوان.كما ضم وفد منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس لجنة مناهضة الفصل العنصري التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المجلس المركزي الدكتور سنان شقديح، ومدير عام دائرة مناهضة الفصل العنصري الدكتور ماهر عامر، ومدير عام العلاقات العامة في دائرة مناهضة الفصل العنصري شادي زهد.