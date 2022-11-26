انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني





وأشار الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الاكاديمية الدولية الى أن برنامج إحياء هذا اليوم العالمي للعام الجاري 2022 يتضمن العديد من الفعاليات الوطنية والدولية الهامة والتي تعقد تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.





وأهم هذه الفعاليات عقد مؤتمر علمي محكم بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة تحت عنوان التحرر الذاتي للفلسطينيين – انتاج المعرفة المقاومة. حيث سيتم عقد المؤتمر في 29 نوفبر الجاري ولمدة يومين.





ويشتمل هذا المؤتمر على عرض 34 بحث علمي محكم من باحثين فلسطينين وعرب وأجانب والعديد من المداخلات السياسية من عدد من الأكاديميين والعلماء العرب والاجانب ، وتتناول هذه الابحاث عدة محاور أهمها مقاومة الابرتهايد الإسرائيلي، ونماذج دولية في مقاومة الاحتلال والابرتهايد، وآليات مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.





من جانب آخر، أشار عودة الى ان الحملة الاكاديمية تعقد في الرابع من ديسمبر القادم حفلاً لتوزيع شهادات التكريم الوطنية للدبلوماسية الأكاديمية المناصرة للقضية الفلسطينية. حيث سيتم توزيع 19 شهادة تكريم لأولئك الباحثين والمناصرين العرب والأجانب الذي يدعمون بأنشطتهم البحثية والسياسية حقوق الشعب الفلسطيني وأهمها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.





بدوره، أكد الدكتور علاء حمودة منسق الحملة الاكاديمية الدولية في قطاع غزة بأن هذه الفعاليات المختلفة ستضم كلاً من الجهد البحثي للأكاديميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.





وأضاف حمودة بأن فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ستشتمل على جمع وبث رسائل مرئية من المتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني، إضافة الى إنتاج أفلام وثائقية قصيرة توضح إنتهاكات الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.





يذكر أن هذه الأنشطة والفعاليات الوطنية المختلفة يتم عقدها والتنسيق لها بمشاركة واسعة من المؤسسات العامة والأهلية والجامعات الوطنية ومنها وزارة الاعلام، والهيئة الوطنية للمكتبات، وهيئة مقاومة الجدار، ودائرة شؤون اللاجئيين في منظمة التحرير، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين. إضافة الى جامعة القدس المفتوحة وجامعة الأزهر، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والابرتهايد عن انطلاق حملتها لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام.