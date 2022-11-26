شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق













خاص دنيا الوطن-سندس الخطيبنفذ معهد السلامة والصحة المهنية اليوم الأربعاء، بالتعاون مع فريق شعاع الخير تدريباً عملياً لتوعية النساء بكيفية التعامل مع الحرائق والوقاية منها .وقال رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المهنية من الحرائق، محمد سكر: إن "يهدف هذا التدريب لتعزيز سلامة المواطن، وخلص بيئة آمنة وتوعية السيدات عن السلامة المنزلية والأضرار الناجمة عنها".وبدوره، أكد مدير تدريب الدفاع المدني، رامي دبابش، على ضرورة توعية النساء بالوقاية من الحريق للخروج بأقل الأضرار.بدورها، أوضحت مديرة مركز شعاع الخير، شعاع الريس، أن انعقاد هذا التدريب جاء من باب المسؤولية الاجتماعية خاصة بعد الحرائق التى نشبت بالقطاع.من جهة أخرى، أكدت إحدى المشاركات، ميسر أبو دان على استفادتها من التطبيق العملي في هذا التدريب.