شؤون فلسطينية

"التربية" تطلق برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية

"التربية" تطلق برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 تطلق وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، افتراضياً، برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية؛ بمشاركة من علماء فلسطينيين وعرب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن البرنامج يقدم بعض مفاهيم العلوم والرياضيات لطلبة المدارس (14- 16 عاما)، بطريقة مبسطة ومشوقة لإذكاء اهتمامهم وشغفهم بمختلف حقول العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.

وأضافت أن البرنامج يتكون من إحدى عشرة وحدة علمية بواقع تسعة عشر لقاء هجين، يمزج بين التعريض والتعليم والتشويق والتجريب في جديد علم الفضاء بشكل تكيفي وفق رؤية مبنية على المحتوى المعرفي لهذه الفئة العمرية؛ حيث إن البرنامج يتناول بأدواته الحديثة والمتنوعة بعض نظريات حساب المثلثات (الرياضيات) وقوانين نيوتن في الفيزياء (العلوم)، وصناعة التلسكوبات (الهندسة) ، وبرامج الحاسوب والمحاكاة (تكنولوجيا) لفهم حياة النجوم ونشوء الكون، وتمكنهم من المشاركة في مشروع بناء القبة السماوية  أو التقاط  صورة لنجم أو لسديم على شكل ورده جميلة؛  ليستكشف الطلبة بناء الكون .

وأشارت إلى أن الحزمة الأولى من النشاطات هي لأساسيات تاريخ علم الفلك ودور العلماء العرب والمسلمين في نهضته، سيستمعون خلالها إلى عروض علمية عن نشأة الكون، كما سيتعرّف الطلبة أيضاً على أن آلة الاسطرلاب التي تُعرف اليوم بآيفون القرن 13 نظراً لدقتها التي تضاهي الأجهزة التقنية الحديثة، وسيتعلم الطلبة أيضاً فيزياء الطيف الكهرومغناطيسي وكيف يصنعون بأيديهم تلسكوباً يرصدون بوساطته ظاهرة فلكية، سيأخذهم خبير تصوير فلك في رحلة تثير شغفهم بالنظر للسماء ورسمها، كما سيتم دعوة الطلبة بعد مضي نصف اللقاءات لمؤتمر يتحدثون فيه عن ما توقعوه من البرنامج وما تعلموه وما ينتظرونه في الحزمة الثانية.

وتابعت: سيتم إعداد دليل للمعلم ونشاطات تجريبية للطلبة في كل لقاء تعليمي ويتم توثيق الملاحظات العلمية والتربوية لإعداد مقرر علمي متكامل بعد إتمام كافة النشاطات بإشراف خبراء وطنيين ودوليين لبرنامج قادر أن ينتقل من جيل لجيل ومن بلد لآخر ويحقق غايات تربوية مستدامة.

ويشارك في البرنامج الذي قاد صياغته الأستاذ الدكتور رائد سليمان من جامعة هارفارد مجموعة من العلماء العرب في الفيزياء الفلكية.

أخبار ذات صلة

(حماس) تثمّن انسحاب طفلة لبنانية من بطولة كرة الطاولة رفضًا للتطبيع

(حماس) تثمّن انسحاب طفلة لبنانية من بطولة كرة الطاولة رفضًا للتطبيع

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني يؤكد على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني يؤكد على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة و20 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: وفاة و20 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

منظمة التحرير الفلسطينية تكرم النائب الأردني خليل عطية

منظمة التحرير الفلسطينية تكرم النائب الأردني خليل عطية

محللون: عملية القدس أثبتت فشل المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية

محللون: عملية القدس أثبتت فشل المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق

شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو للإسراع في تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

"الديمقراطية" تدعو للإسراع في تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني يؤكد على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا

اتحاد العمل النسوي الفلسطيني يؤكد على ضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق

شاهد: معهد السلامة والصحة المهنية ينفذ تدريباً عملياً للنساء لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الحرائق

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو للإسراع في تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

"الديمقراطية" تدعو للإسراع في تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر حالة الطرق في ظل المنخفض الجوي

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق في ظل المنخفض الجوي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي يمولها

"النضال الشعبي" تدعو الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي يمولها

طالع كشف &#34;تنسيقات المصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع كشف "تنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

منوعات

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: إعلامية شهيرة تصدم متابعيها بخبر حملها المفاجئ

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

شاهد: ويجز يغضب جمهوره بعد ظهوره بإطلالة نسائية مكشوفة الصدر

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

والد حسام حبيب يحدث ضجة ويعيد فتح أزمة شيرين عبدالوهاب من جديد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

شاهد: كيف احتفلت ابنة الملياردير بيل غيتس بحملها من زوجها المصري

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

طبيب شيرين يوضح نوع المخدرات التي ضبطت مع منة شلبي

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

القبض على منة شلبي بالمطار لحيازتها مواد مخدرة

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: لقطات حصرية وجذابة من حفل خطوبة رنا رئيس

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: غانم المفتاح يفاجئ متابعيه بالرد على تساؤلاتهم حول أعضاءه برسالة قوية

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

شاهد: أصالة نصري تظهر بملامح صادمة بعد هيفاء وهبي

عربي

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة &#34;أوبك بلس&#34; الأخير

السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بقرار مجموعة "أوبك بلس" الأخير

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

السعودية: أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية

العسومي يجدد التأكيد على مساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية