"التربية" تطلق برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية

رام الله - دنيا الوطنتطلق وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، افتراضياً، برنامج فلسطين للفيزياء الفلكية؛ بمشاركة من علماء فلسطينيين وعرب.وأوضحت الوزارة في بيان، أن البرنامج يقدم بعض مفاهيم العلوم والرياضيات لطلبة المدارس (14- 16 عاما)، بطريقة مبسطة ومشوقة لإذكاء اهتمامهم وشغفهم بمختلف حقول العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.وأضافت أن البرنامج يتكون من إحدى عشرة وحدة علمية بواقع تسعة عشر لقاء هجين، يمزج بين التعريض والتعليم والتشويق والتجريب في جديد علم الفضاء بشكل تكيفي وفق رؤية مبنية على المحتوى المعرفي لهذه الفئة العمرية؛ حيث إن البرنامج يتناول بأدواته الحديثة والمتنوعة بعض نظريات حساب المثلثات (الرياضيات) وقوانين نيوتن في الفيزياء (العلوم)، وصناعة التلسكوبات (الهندسة) ، وبرامج الحاسوب والمحاكاة (تكنولوجيا) لفهم حياة النجوم ونشوء الكون، وتمكنهم من المشاركة في مشروع بناء القبة السماوية أو التقاط صورة لنجم أو لسديم على شكل ورده جميلة؛ ليستكشف الطلبة بناء الكون .وأشارت إلى أن الحزمة الأولى من النشاطات هي لأساسيات تاريخ علم الفلك ودور العلماء العرب والمسلمين في نهضته، سيستمعون خلالها إلى عروض علمية عن نشأة الكون، كما سيتعرّف الطلبة أيضاً على أن آلة الاسطرلاب التي تُعرف اليوم بآيفون القرن 13 نظراً لدقتها التي تضاهي الأجهزة التقنية الحديثة، وسيتعلم الطلبة أيضاً فيزياء الطيف الكهرومغناطيسي وكيف يصنعون بأيديهم تلسكوباً يرصدون بوساطته ظاهرة فلكية، سيأخذهم خبير تصوير فلك في رحلة تثير شغفهم بالنظر للسماء ورسمها، كما سيتم دعوة الطلبة بعد مضي نصف اللقاءات لمؤتمر يتحدثون فيه عن ما توقعوه من البرنامج وما تعلموه وما ينتظرونه في الحزمة الثانية.وتابعت: سيتم إعداد دليل للمعلم ونشاطات تجريبية للطلبة في كل لقاء تعليمي ويتم توثيق الملاحظات العلمية والتربوية لإعداد مقرر علمي متكامل بعد إتمام كافة النشاطات بإشراف خبراء وطنيين ودوليين لبرنامج قادر أن ينتقل من جيل لجيل ومن بلد لآخر ويحقق غايات تربوية مستدامة.ويشارك في البرنامج الذي قاد صياغته الأستاذ الدكتور رائد سليمان من جامعة هارفارد مجموعة من العلماء العرب في الفيزياء الفلكية.